Tacettin Bayır'dan Bakan Muş'a 'İhracat' Tepki: "Siz Bizimle Alay mı Ediyorsunuz"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Bayır, "Bakan Muş, sadece ihracata bakmaya devam ediyor. Cari açığı nasıl açıklayacak? Milletimizin sırtındaki yük her geçen gün artıyor. Kara kış kapıda. Elektrik üretimindeki doğal gaz fiyatı son bir yılda yüzde 567 zamlandı. Akaryakıt, doğal gaz, elektrik zamları peş peşe geliyor, ama ihracatımız büyüyor. Siz bizlerle alay mı ediyorsunuz" dedi.

Tacettin Bayır, Mehmet Muş'un dün yaptığı "Geride bıraktığımız eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu rakam, tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracat rakamıdır" açıklamasına tepki gösterdi. Bayır, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İthalat ne durumda? Eylülde dış ticaret açığı, yüzde 299 artışla 10,4 milyar doların üzerine çıktı. Bakan Muş, sadece ihracata bakmaya devam ediyor. Cari açığı nasıl açıklayacak? Milletimizin sırtındaki yük her geçen gün artıyor. Kara kış kapıda. Elektrik üretimindeki doğal gaz fiyatı son bir yılda yüzde 567 zamlandı. Akaryakıt, doğal gaz, elektrik zamları peş peşe geliyor, ama ihracatımız büyüyor. Siz bizlerle alay mı ediyorsunuz? Cari fazla hayal, açık git gide büyüyor. Bırakın artık yalan yanlış söylemleri. Ülkemizin saraylarda yaşamayan, halkının içinde olan, vatandaşın sorunlarına kulak tıkamayan, görmezden gelmeyen, yandaşlarının servetine servet katıp halkını yoksulluğa sürüklemeyen, vergi kaçırmayan, işçisinin mutluluğunu önemseyen bir iktidara ihtiyacı var.

"VATANDAŞI KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

AKP Genel Başkanı ve partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım 2021'de Türkiye'nin 'yeni ekonomi modeline' geçtiğini duyurmuştu. İktidar, yeni ekonomi modelinin ihracata dayalı büyümeye odaklandığını vurgulamıştı. Hani cari fazla verilecek ve enflasyon düşecekti? Modelin uygulanmaya başladığı aylardan bu yana, ihracattan daha yüksek oranlarda ithalat ve dış ticaret açığı büyüdü. TÜİK'e göre eylül ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 3,08, yıllık yüzde 83,45 arttı. 'Büyüyoruz' diye açıklamalar yapılıyor. Bakıyoruz; ENAG'a göre ise artış aylık yüzde 5,30, yıllık ise yüzde 186,27. Bu rakamlar açıklanmıyor. Yalan yanlış, şişirilmiş balon söylemlerle ağır ekonomik bunalımın üstünü örteceklerini sanıyorlar. Vatandaşımızı kandırmaya çalışıyorlar."