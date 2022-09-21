Tacettin Bayır'dan İzmir'in Unesco Dünya Mirası 2022 Adaylığından Elenmesine Tepki: "Hangi Ölçütler ve Kıstaslar Alındı?

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için İzmir'in simgelerinden Kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi'nin elenmesine tepki gösterdi. Bayır, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO adaylığı için AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı İznik dosyasını ekleyerek inisiyatif kullanmış. Eğer politik bir davranıştan kaynaklı olmadıysa; hangi statüde yapıldı, hangi niteliklerle, değerlerle teraziye konuldu ve ölçüldü? Hangi ölçütler ve kıstaslar alındı? Bakanlıktan bir açıklama bekliyoruz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir'in UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığından elenmesi ile ilgili CHP İzmir milletvekilleri olarak TBMM'ye soru önergesi verip basın açıklaması yapmayı düşündüklerini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na karar alma ölçütleri ile ilgili açıklama yapma çağrısında bulunan Bayır, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için İzmir'in simgelerinden Kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni eleyerek AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı İznik dosyasını ekledi. İzmir'i eledi, İznik'e verdi. İznik de Konak da ülkemiz için önemli yerleşimler. Orası da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde. Geçmişten günümüze önem taşıyan yerler. Ama Kemeraltı kadim bir yerleşke. Ticaretin hala gözde bir merkezi. Turistlerin odak noktası. Her iki yerin elbette birbirinden farklı özellikleri var. Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için AKP Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı İznik dosyasını ekleyerek bu yönde inisiyatif kullanmış. Burada eğer politik bir davranıştan kaynaklı olmadıysa; hangi statüde yapıldı, hangi niteliklerle, değerlerle teraziye konuldu ve ölçüldü? Hangi ölçütler ve kıstaslar alındığına dair bakanlıktan bir açıklama bekliyoruz. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekilleri olarak soru önergesi verip, basın açıklaması gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz ki bakanlıktan net ve tatmin edici bir cevap alacağız."