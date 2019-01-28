Son Dakika Haberleri: Chp, İzmirlilerin İradesiyle Dalga Geçmektedir"

Chp, İzmirlilerin İradesiyle Dalga Geçmektedir"

34 dakika önce

MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Serdar Seçgin, CHP'nin İzmir adaylarının belirlenmesine ilişkin "(Yaptım oldu) ve 'istediğimi istediğim yerden aday gösteririm' diyerek tepeden inmeci bir politika ortaya koyan CHP, bu anlayışıyla İzmirlilerin iradesiyle dalga geçmektedir.

Chp, İzmirlilerin İradesiyle Dalga Geçmektedir
MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Serdar Seçgin, CHP'nin İzmir adaylarının belirlenmesine ilişkin "(Yaptım oldu) ve 'istediğimi istediğim yerden aday gösteririm' diyerek tepeden inmeci bir politika ortaya koyan CHP, bu anlayışıyla İzmirlilerin iradesiyle dalga geçmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Seçgin, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in güçlü ve köklü bir demokrasi geleneği olduğunu belirtti.

"(Yaptım oldu) ve 'istediğimi istediğim yerden aday gösteririm' diyerek tepeden inmeci bir politika ortaya koyan CHP, bu anlayışıyla İzmirlilerin iradesiyle dalga geçmektedir." ifadesini kullanan Seçgin, demokrasi ve siyaset etiğine yakışmayan bu tutumun hiçbir meşru gerekçeyle açıklanamayacağını kaydetti.

Seçgin, "Aday adaylığını Çiğli'den koyan birinin CHP üst yönetimince Narlıdere'ye kaydırılması tamamen iradelerin ipotek altına alınmasıdır. İzmirliler de bunun gereğini yapacaktır." görüşünü aktardı.

MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Cumhur Bulut da yaptığı yazılı açıklamada, yapılan aday açıklamaları ve değişikliklerin, CHP'nin iflas etmiş bir siyaset pratiğinin göstergesi olduğunu savundu.

Bu yöntemle aday açıklamanın tek partili dönemden kalma bir zihniyetin tezahürü olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Narlıdere'ye Çiğli'den, Çiğli'ye de Narlıdere'den aday çıkarmak komik değilse nedir? Geçtiğimiz dönem Karşıyaka'ya Konya Ereğli'den aday getirmişlikleri de vardı ama bu defa gerçekten zihniyetlerinin çöktüğünü gördük."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:25 Kaynak: AA

Politika
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