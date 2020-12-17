CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partiye katılan kadınlara rozet taktı - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partiye katılan kadınlara rozet taktı

17.12.2020 14:11

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Erzincan'da partisine üye olan kadınlara rozet taktı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Erzincan'da partisine üye olan kadınlara rozet taktı.

Nazlıaka, CHP Erzincan İl Başkanlığının kadın kollarına üye olan 107 partili için kentteki bir otelde düzenlediği rozet takma töreninde yaptığı konuşmada, siyasette kadının rolünün önemli olduğunu söyledi.

"Demokrasiden uzaklaştığımız dönemde, zor zamanlarda bu ülkeyi yönetmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğine ihtiyaç var." diyen Nazlıaka, "İşte bu yüzden diyoruz ki AK Parti iktidarını kadınlar getirdi. İlk seçimlerde de iktidardan kadınlar götürecek. Kadın-erkek bir arada hep birlikte mücadele ederek yürüteceğiz. Ama mutlaka ve mutlaka dostlarımızla birlikte yapılacak. İlk seçimlerde iktidara gelip ülkemizi hak ettiği gibi yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.

Törene, Erzincan CHP İl Başkanı Ayhan Doğan ile partililer katıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partiye katılan kadınlara rozet taktı
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partiye katılan kadınlara rozet taktı
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partiye katılan kadınlara rozet taktı
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partiye katılan kadınlara rozet taktı

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Erzincan, Kadın, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partiye katılan kadınlara rozet taktı - Son Dakika


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