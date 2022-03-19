CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Seydişehir'de - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Seydişehir'de

19.03.2022 16:31
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Seydişehir'de

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Seydişehir de kadın haklarını anlattı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Seydişehir de kadın haklarını anlattı.

Seydişehir Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen programa, Nazlıaka'nın yanı sıra, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, CHP Konya İl Kadın Kolları Başkanı Damla Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Orhan Özel, Seydişehir Kadın Kolları Başkanı Şerife Çobanoğlu katıldı.

Kadınlarla ilgili sosyal güvenlik projelerini aktaran Nazlıaka, şunları kaydetti:

"İktidara geldiğimizde ilk işimiz İstanbul Sözleşmesini geriye getireceğiz. Kadın bakanlığı kuracağız. Kadınların eşitliğiyle ilgili yasaları hayata geçireceğiz. Aile sigortasını hayata geçireceğiz. Temsilde kadınlara eşitlik sağlayacağız. CHP'nin iktidarında kadınlarımız eşit şekilde güven içerisinde hayatlarını devam ettirecekler. Sosyal hayatta ise kadınları şaha kaldıracağız. Devletin verdiği sosyal yardımlar ise annenin hesabına yatırılacak."

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Seydişehir'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Seydişehir'de - Son Dakika
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