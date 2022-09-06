Aksaraylı Vatandaş: Kendin Bir Soğana Razı Geliyorsun Ama Küçük Çocuklarına Laf Geçiremiyorsun. Başka Çocukların Yanında Mahrum Kalıyorlar - Son Dakika
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Aksaraylı Vatandaş: Kendin Bir Soğana Razı Geliyorsun Ama Küçük Çocuklarına Laf Geçiremiyorsun. Başka Çocukların Yanında Mahrum Kalıyorlar

06.09.2022 18:07

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aksaray’da vatandaşların sorunlarını dinledi. Aksaraylı bir vatandaş, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları anlatırken “Küçük çocuk var, bezler uçmuş, bir bez 100 lira, en ucuzu 80 lira olmuş. Süt desen 15 lira, hiçbir şeyin yanına varılamıyor. Kendin bir soğana razı geliyorsun ama küçük çocuklarına laf geçiremiyorsun. Başka çocukların yanında hepten mahrum kalıyorlar" dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aksaray'da vatandaşların sorunlarını dinledi. Aksaraylı bir vatandaş, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları anlatırken "Küçük çocuk var, bezler uçmuş, bir bez 100 lira, en ucuzu 80 lira olmuş. Süt desen 15 lira, hiçbir şeyin yanına varılamıyor. Kendin bir soğana razı geliyorsun ama küçük çocuklarına laf geçiremiyorsun. Başka çocukların yanında hepten mahrum kalıyorlar" dedi.

Aylin Nazlıaka bugün Aksaray'da bir semt pazarına giderek vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaş, Nazlıaka'ya şunları söyledi:

"Yürüyemez raporum var. Ne vali bana araba veriyor ne kaymakam ne Ortaköy ne de Aksaray. Ben bu halde dileniyorum, araba alacağım diye. Allahtan korkuları yok bunların, yüzde 80 engelli raporum var. Ben gittim itiraz ettim, ona rağmen vermediler. Buradan vermedikleri için Niğde'ye gittim, itiraz ettim, Niğde'den rapor aldım. Benim belden aşağım tutmuyor. Ben yürüyemiyorum, zorla mı yürüyeyim? İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde üç kez operasyon geçirdim, 72 saat ameliyatım sürdü. Benim belden aşağım komple sakat, omuriliklerimde kayma var, şu an mağdurum."

"KENDİN BİR SOĞANA RAZI GELİYORSUN AMA KÜÇÜK ÇOCUKLARINA LAF GEÇİREMİYORSUN"

Nazlıaka'nın semt pazarında sohbet ettiği Aksaraylı bir vatandaş ise "Salçalık, kışlık hiçbir şey konulmadı. Küçük çocuk var, bezler uçmuş, bir bez 100 lira, en ucuzu 80 lira olmuş. Süt desen 15 lira, hiçbir şeyin yanına varılamıyor. Kendin bir soğana razı geliyorsun ama küçük çocuklarına laf geçiremiyorsun. Başka çocukların yanında hepten mahrum kalıyorlar" dedi.

Emekli bir vatandaş da "Geçinemiyoruz, aldığımız emekli maaşı en fazla iki hafta gidiyor. Diğer iki haftasını da cepten yiyoruz. Ben, her seçim AK Parti'ye veriyordum, bu seçimde sizin yanınızdayım" diye konuştu.

"SEÇİMDEN SONRA HER ŞEY DÜZELECEK"

Aylin Nazlıaka ise "Bugünler de geçecek inşallah. Sizlerin desteği ile birlikte seçimlerden sonra yönetimi değiştireceğiz. İktidara geldiğimizde Aile Desteği Sigortası vereceğiz, tam da sizin gibi kadınlar için. Hesabınıza para yatacak. Bu bir hayal değil, biz bunun her şeyini hesapladık, dolayısıyla bize güvenin" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaraylı Vatandaş: Kendin Bir Soğana Razı Geliyorsun Ama Küçük Çocuklarına Laf Geçiremiyorsun. Başka Çocukların Yanında Mahrum Kalıyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaraylı Vatandaş: Kendin Bir Soğana Razı Geliyorsun Ama Küçük Çocuklarına Laf Geçiremiyorsun. Başka Çocukların Yanında Mahrum Kalıyorlar - Son Dakika
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