Aylin Nazlıaka, CHP'li Özgür Özel'lerin Arasında Dilek Tuttu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partisinin İzmir Seferihisar'da düzenlediği değerlendirme toplantısında, CHP'ye yeni katılan Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında dilek tuttu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz, 20 yıl boyunca muhalefetteyken CHP'liydik. Özgür, inşallah CHP üyeliğinin ilk bir yılı dolmadan iktidarı tadacak" dedi.

CHP'nin Seferihisar'da düzenlediği TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı bugün başladı. Aylin Nazlıaka, üç gün sürecek toplantının ilk gününde, partiye yeni üye olan Özgür Özel ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında dilek tuttu.

Özgür Özel, kendisiyle aynı ismi taşıyan gence parti rozeti taktı. Yeni üye Özgür Özel'in eşinin rozetini de Aylin Nazlıaka takdim etti.

Aylin Nazlıaka, "Şu anda iki Özgür Özel'in arasındayım. Birazdan üye yapacağımız Özgür Özel ile Özgür Özel'i bir araya getirdik. Onların arasındayken bir dilekte tutmak da gerekir. Dileğimi tahmin ediyorsunuz; iktidar diliyoruz. Ben, şimdi Özgür Başkan'ıma ne hissettiğini soruyorum. İki Özgür Özel'i de yan yana alıyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şunları söyledi:

"CHP ÜYELİĞİNİN İLK BİR YILI DOLMADAN İKTİDARI TADACAK"

"Aylin Başkan'ıma çok teşekkür ediyorum, İl Kadın Kollarına çok teşekkür ediyorum. Birden bir telefon geldi, 'Bak, kimi bulduk' dediler. Yanımızda Özgür Özel var, çok memnun oldum. İl Kadın Kolları'mızın bir çalışmasında karşılaşmışlar. Onlar da davette bulunmuşlar, o da seve seve partiye katılmak istemiş. Gencecik bir kardeşimiz, gencecik bir eşi, küçücük bir çocuğu var. Onunla aynı isim ve soy isimde olmak büyük bir mutluluk verici benim için. Bundan sonra da aynı partide olacağız. Biz, 20 yıl boyunca muhalefetteyken CHP'liydik. Özgür, inşallah CHP üyeliğinin ilk bir yılı dolmadan iktidarı tadacak. Biz çok rozet takıyoruz; ama Özgür Özel'e, Özgür Özel'in rozetini takacağız. Ayrıca Aylin Başkan, çok güzel bir şey yaptı, iki Özgür Özel'in arasında dilek tuttu."