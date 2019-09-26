CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse, Antalya'da

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, partililerle bir araya geldi.

Köse, partisinin İl Başkanlığında düzenlenen "Antalya Kadın Örgütleri Toplantısı"nda, Antalya'nın gücünün, enerjisinin önemli olduğunu söyledi.

Toplantıda, Türkiye'nin temel sorunlarını konuşacaklarını ifade eden Köse, üreten, ürettiğini bölüşen bir Türkiye'yi tesis etmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'de 81 ili kapsayan "Umut her yerde. Demokrasi ve özgürlük yolculuğu" konulu bir çalışma başlatacaklarını anlatan Köse, eğitimin iş garantili olması gerektiğine belirtti.

Ekonomi alanında kadınların hayatına dokunan çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Köse, kadınların sosyal hayatın içinde olması gerektiğini aktardı.

Köse, kadın cinayetlerine yönelik herkesin mücadele vermesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.