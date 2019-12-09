Son Dakika Haberleri: CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse'den "iyi hal indirimi" açıklaması
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse'den "iyi hal indirimi" açıklaması

6 saat önce

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, kadın cinayetleriyle ilgili, "Kadınlar, 'iyi hal indirimlerinin' olmadığı bir ülkede yaşamak istiyor.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, kadın cinayetleriyle ilgili, "Kadınlar, 'iyi hal indirimlerinin' olmadığı bir ülkede yaşamak istiyor. O katiller, caniler hak ettiği cezayı alarak bu ülkede yaşarsa o zaman kadın cinayetlerinin önünü almış oluruz." dedi.

Köse, partisinin Çankırı İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Demokrasi, adalet ve barış yolculuğu" adlı proje kapsamında Türkiye'yi gezdiklerini söyledi.

Projenin amacının Türkiye'nin temel sorunlarını ziyaret ettikleri yerlerde anlatmak olduğunu belirten Köse, proje kapsamında 43'üncü il olan Çankırı'ya geldiklerini anlattı.

Türkiye'nin eğitim, ekonomi, demokrasi, dış politika ve toplumsal barış gibi sorunları olduğu değerlendirmesinde bulunan Köse, "Ülkemizde rekabetçi ve yüksek katma değer üreten bir ekonomiye ihtiyacı var. Katma değeri yüksek mal ve hizmet üretiminde bu ülkenin uzmanlaşması lazım. İş gücünün niteliğini yükseltmek ve ücretlerin genel seviyesini artırmak gerekiyor." dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusuna da değinen Köse, "En önemli sorunlarımızdan biri de kadın cinayetleri." vurgusunu yaptı.

Kadın cinayetlerinin sebeplerinin araştırılması gerektiğini söyleyen Köse, şunları kaydetti:

"Bugün bu ülkede artarak devam kadın cinayetlerine tanıklık ediyoruz. Bunun sebepleri araştırılmalı. Kadın cinayetlerinin sebeplerine baktığımız zaman mevcut yasaların uygulanmadığını görüyoruz. Kadınların hayatta kalma mücadelelerine örnek bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi bugün tartışmaya açılmışsa kadın cinayetlerinin önünü asla alamazsınız. O nedenle caydırıcı yasalar ivedilikle uygulanmalı. Kadınlar, 'iyi hal indirimlerinin' olmadığı bir ülkede yaşamak istiyor. O katiller, caniler hak ettiği cezayı alarak bu ülkede yaşarsa o zaman kadın cinayetlerinin önünü almış oluruz."

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse'den iyi hal indirimi açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Fatma Köse, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:47 Kaynak: AA
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