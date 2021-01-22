CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Afyonkarahisar'da kadınlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadınların ekonomik özgürlüğüne sahip olduğu, kendi geleceğine güven içinde bakabildiği yarınları kucaklayacağı bir dönem tesis edeceklerini söyledi.

Nazlıaka, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı ziyareti sonrası bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi kadınlar, partisinin ilçe kadın kolları başkanları ile bir düğün salonunda buluştu. Nazlıaka, burada yaptığı konuşmada, kadınların sadece hukuki boyutta değil her alanda yanlarında olacaklarını belirterek "Yaşam Hak Projesi'ni tanıtmak istediğimiz bugünde sadece kadınlar olarak değil erkeklerle birlikte bu eşitlik mücadelesini vermek zorunda olduğumuzun altını çizmek istiyorum." dedi.

Kovid-19'un aşısı olduğu gibi şiddetin de bir aşısı olduğunu aktaran Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Şiddetin aşısı eşitlik çünkü şiddet eşitsizlikten besleniyor. Kadını ikinci cinsiyet, toplumun öznesi değil nesnesi olarak görenler, kadını adeta bir eşya, bir mal, bir vitrin malzemesi gibi tanımlayanlar, kadına karşı şiddet uygulamayı da kendinde hak buluyor. Şiddetin başka sebepleri de var elbette. İşsizlik, yoksulluk, göç birçok besleyen sebep var ama şiddetin ana omurgasını işsizlik oluşturuyor. İşte o yüzden biz diyoruz ki eşit bir dünyayı hep birlikte yaratacağız. Kız çocuklarımızın okullaşma oranını artıracağız. Kadınların ekonomik özgürlüğüne sahip olduğu, kendi geleceğine güven içinde bakabildiği yarınları kucaklayacağı bir dönem tesis edeceğiz."

Konuşmalarından ardından toplantı, soru cevap bölümüyle devam etti.