AFYONKARAHİSAR - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Afyonkarahisar'ın Güney beldesindeki seçim çalışmalarına katıldı - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 6 Haziran'da Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılacak seçim çalışmalarına katıldı.

Nazlıaka, "YaşamHak" otobüsüyle geldiği Afyonkarahisar'da, İhsaniye ilçesini ziyaretinin ardından Güney beldesine geçti.

Burada partisinin belediye başkan adayı Faruk Özkan'a destek isteyen Nazlıaka, esnaf ve vatandaş gezisine katıldı.

Aylin Nazlıaka, gazetecilere yaptığı açıklamada, "31 Mart'ta bizler ülkemizin belirli bölgelerine baharı getirmiştik. Şimdi ise 6 Haziran'da Güney beldesinde yapılacak seçimde de baharı getireceğiz." ifadesini kullandı.

Danıştay kararı ile yeniden belediye statüsü kazandı

Belediye Kanunu'nda 2012'de yapılan düzenleme gereği nüfusu 2 binin altında kaldığı için statüsü 5 yıl önce köye dönüşen Güney'de nüfusun 2 bin 304'e yükseldiğinin tespiti üzerine,

Danıştay'a başvuruldu. Burada alınan kararın, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla da Güney, belediye statüsünü tekrar kazandı.

YSK, belediye tüzel kişiliği kazanan beldede, 6 Haziran 2021'de seçim yapılacağını ilan etmişti. Güney beldesinde seçim yapılıncaya kadar Belediye Başkanlığı görevine ise Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer vekaleten getirilmişti.