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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, partisinin Kastamonu il başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, partisinin Kastamonu il başkanlığında konuştu Açıklaması

09.07.2021 18:24
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, partisinin Kastamonu il başkanlığında konuştu Açıklaması, System.String[]

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Türkiye'de yüzde 96 oranında kadın kolları ilçe örgütlenmesini tamamlamış durumdayız. İl örgütlenmelerimizi tamamladık.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, " Türkiye'de yüzde 96 oranında kadın kolları ilçe örgütlenmesini tamamlamış durumdayız. İl örgütlenmelerimizi tamamladık. Mahalle örgütlenmelerine yöneldik." dedi.

Türkiye genelinde başlattıkları "YaşamHak Projesi" kapsamında Kastamonu'ya gelen Nazlıaka, Kastamonu Barosu ile protokol imzaladı.

Ardından CHP Kastamonu İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Nazlıaka, Kastamonu tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğunu söyledi.

Cumhuriyet kadınları olarak laik, demokratik, eşit, aydınlık yarınları kuranlar olacaklarını belirten Nazlıaka, "Erkeklerin önlerinde, arkalarında yürümek istemiyoruz. Yan yana yürümek istiyoruz, eşitçe yürümek istiyoruz. İşte bu noktada partimizin Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik yapılması yönelik vermiş olduğu kanun teklifini de çok ama çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Örgütlenmek için yola çıktıklarını aktaran Nazlıaka şöyle devam etti:

"Türkiye'de yüzde 96 oranında kadın kolları ilçe örgütlenmesini tamamlamış durumdayız. İl örgütlenmelerimizi tamamladık. Mahalle örgütlenmelerine yöneldik. Bazı illerimizde mahalle örgütlenmesini de tamamladık. Sıfır oy aldığımız bazı sandıklar var. Onlara odaklandık. Sandık sandık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok sistematik şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yüzde 5 oranında kazandığımız ya da kaybettiğimiz milletvekillikleri, belediye başkanlıkları ile ilgili odak bazlı çalışmalar yürütüyoruz. İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev gezip tüm kadınlara ulaşmaya çalışıyoruz."

Nazlıaka, "YaşamHak Projesi"ni hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Yaşamak bir insanın en temel hakkıdır diyerek' yola çıktık. Kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkı ellerinden alınıyor. Her gün en az bir kadın katlediliyor. Her üç kadından biri şiddet türlerinden birine maruz kalıyor. Biz de bu noktada bu projeyi hayata geçirdik. Genel merkezimizde bir çağrı merkezi kurduk. '444 82 85' numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağdurlarına ya da istismara uğrayan çocuklarımıza ve ailelerine ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti ve diğer konularda da yardımcı oluyoruz. Özellikle belediyelerimizin olduğu yerlerde şiddet mağduru olan kadınların barınma ihtiyacını karşılıyoruz. Yeni yaptığımız protokollerle, bunu tüm ülkeye yaymaya çalışıyoruz, şiddet mağduru kadınlarımızın iş bulmasını sağlayıp, kendi ayakları üzerinde durarak, kendilerine yeni bir hayat kurmasını temin etmeye çalışıyoruz. Çocuklarına burs imkanı sağlıyoruz. Böyle bir projeyle tüm illere ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, partisinin Kastamonu il başkanlığında konuştu Açıklaması
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, partisinin Kastamonu il başkanlığında konuştu Açıklaması
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, partisinin Kastamonu il başkanlığında konuştu Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Kastamonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, partisinin Kastamonu il başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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