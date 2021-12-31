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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, 2021 yılını değerlendirdi - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, 2021 yılını değerlendirdi

31.12.2021 13:10

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararıyla birlikte kadına yönelik şiddet arttı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararıyla birlikte kadına yönelik şiddet arttı. Kadınlar, en temel hakkı olan yaşam hakkı için mücadele etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Nazlıaka, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla 2021'i toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değerlendirdi.

"Hükümetin 2021 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesini" açıkladığını belirten Nazlıaka, Ocak 2021'den aralık ayı sonuna kadar yaşanan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetle ilgili açıklamalarda bulundu. İktidar yöneticilerinin kadınlara yönelik bazı açıklamalarına değinen Nazlıaka, "2021 yılında da AKP sınıfta kaldı. Hükümet yöneticileri, sanki yeni iktidara gelmişler ve 19 yıldır ülkeyi sanki başkaları yönetiyormuş gibi davranmaya devam etti." görüşünü aktardı.

Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan şiddeti 'inşallah' ortadan kaldıracağını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katledilen kadın sayısının geçtiğimiz yıldan fazla olmaması için önümüzdeki ayda vaziyet almaları gerektiğini belirtti. Derya Yanık ise şiddetin tolere edilebilir olduğunu savundu. Yetmedi, AKP Sözcüsü Ömer Çelik çıktı, 'Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir' dedi. AKP Hükümeti, şiddeti tolere edilebilir bulurken, 'inşallah' ile ortadan kalkmasını beklerken, 2021 yılında 193'ü şüpheli ölüm olmak üzere en az 468 kız kardeşimiz yaşamdan kopartıldı, katledildi. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararıyla birlikte, kadına yönelik şiddet arttı. Kadınlar, en temel hakkı olan yaşam hakkı için mücadele etmek zorunda kaldı. İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çıkılan 1 Temmuz'dan bu yana en az 239 kız kardeşimiz öldürüldü."

AK Parti iktidarında kadına yönelik ekonomik şiddetin daha da arttığını ileri süren Nazlıaka, çalışabilir nüfustaki her 3 kadından 2'sinin çalışma hayatının dışında bırakıldığını söyledi.

Her 2 kadından 1'inin ise kayıt dışı çalışmak zorunda kaldığını belirten Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Kadınlar eşit işe eşit ücret alamaz duruma getirildi. Kadınlara ne giyeceğinden, kaç çocuk doğuracağına kadar dayatılan bir hayat reva görüldü. Fakat şunu çok net görüyoruz ki bu düzen artık böyle gitmez. Kadınlara işsizliğin, açlığın, yokluğun ve ölümün reva görüldüğü bu adaletsiz düzeni ilk seçimlerde değiştirmeye kararlıyız. İlk seçimde Millet İttifakı iktidara gelecek ve kadınlar rahat bir nefes alacak. Yeni yıl yeni umutlarla gelecek ve biz kadınlar, en temel hakkımız olan özgürce yaşama hakkımızı yeniden kazanacağız. Kadınların kazanılmış bütün haklarına göz dikenleri sandığa gömeceğiz."

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, 2021 yılını değerlendirdi
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, 2021 yılını değerlendirdi
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, 2021 yılını değerlendirdi

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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Sözleşmesi, Aylin Nazlıaka, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, 2021 yılını değerlendirdi - Son Dakika


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