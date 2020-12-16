CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf seçti.

Aylin Nazlıaka, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun " Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva", spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Nazlıaka, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Babasının savaş oyunu oynattığı Selva'yı seçtim. Umutsuzluklar içinde umudu simgelediğini düşündüm. Çocuklar hem geleceği temsil ediyor hem de en zor koşulda bile gülmeyi başarabiliyor. 'Buz Pateni zarafeti' fotoğrafına oy verdim. Buz patenini eskiden beri çok severim. İşin içinde müzik, uyum, zarafet, spor, insanın kendi bedeninin sınırlarını aşması ve disiplin var. Bu fotoğraf da yakalanması zor bir fotoğraf. 'Koronavirüsle zorlu mücadele' fotoğrafına, pandemi döneminde savaşın en ön cephesinde yer alan sağlık emekçilerini yansıttığı için oy verdim."