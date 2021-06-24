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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Niğde'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Niğde'de esnafı ziyaret etti

24.06.2021 17:47
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Niğde'de esnafı ziyaret etti, System.String[]

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Kadın Kollarınca, kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan "YaşamHak" otobüsü ile Niğde'ye gelen Nazlıaka, Altunhisar ilçesinde esnafla sohbet etti. Bor ilçesinde kurulan Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni gezen Nazlıaka, burada yapılan yöresel ürünleri inceledi.

Daha sonra partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Nazlıaka, halkın içinde olmayı, onların sorunlarını dinlemeyi, partilerinin ürettiği politikaları ve çözüm önerilerini anlatmayı önemli bir sorumluluk olarak üstlendiklerini söyledi.

İktidara geldiklerinde bir hafta içerisinde tank palet fabrikasını yerli ve milli hale dönüştüreceklerini belirten Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Süleyman Şah Türbesi'ni ülkemize geri taşıyacağız. İlk bir hafta içerisinde esnafımızın borçlarını yeniden yapılandıracağız, aldıkları kredi faizlerini sıfırlayacağız. Gençlerimizin KYK'den aldıkları borçları yapılandırırken faizleri sıfırlayacağız. Çiftçimizin de borçlarını yeniden yapılandırıp, aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Çıkılmaya çalışılan İstanbul Sözleşmesi'nden 1 Temmuz'a kadar karar geri alınmadığı takdirde iktidara geldiğimizde yeniden yürürlüğe koyacak adımları atacağız."

Nazlıaka, Kültür Merkezi'nde düzenlenen "YaşamHak" projesinin tanıtım etkinliğine de katılarak, partiye yeni üye olanlara rozet taktı.

"YaşamHak" projesi hakkında bilgi veren Nazlıaka, proje kapsamında, mağdur olan tüm kadınlara ulaştıklarını dile getirdi.

Partilerinin genel merkezinde oluşturdukları "444 8285" numaralı çağrı merkezini arayan tüm mağdurlara çeşitli destek hizmetleri verdiklerini aktaran Nazlıaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barolarla yaptığımız protokoller çerçevesinde ücretsiz danışmanlık, tabip odalarıyla yaptığımız protokoller çerçevesinde sağlık hizmetlerinde yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ile yaptığımız protokol çerçevesinde tüm günlerde psikolojik destek hizmeti sunuyoruz. Mağdur edilen kişilerin, 'yalnız değilsin, biz varız' diyerek duruşmalarda, karakollarda, hastanelerde, savcılıklarda yanlarında oluyoruz, bu da yetmez. Ayrıca onların barınma ihtiyacını karşılıyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Esnaf, Niğde, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Niğde'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika


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