BALIKESİR - Nazlıaka: Şiddet mağduru olan kadınların ve ailelerin yanında yer alıyoruz - Son Dakika

BALIKESİR - Nazlıaka: Şiddet mağduru olan kadınların ve ailelerin yanında yer alıyoruz

27.11.2020 15:37

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadın mücadelesinin sadece kadınların vereceği bir mücadele olmadığını vurgulayarak, kadın hakkını savunmanın aynı zamanda demokrasiyi savunmak olduğunu belirtti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadın mücadelesinin sadece kadınların vereceği bir mücadele olmadığını vurgulayarak, kadın hakkını savunmanın aynı zamanda demokrasiyi savunmak olduğunu belirtti.

Nazlıaka, partililerle beraber Toplu Taşıma Merkezi'nden Ali Hikmet Paşa Meydanı'na kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Daha sonra bir konuşma yapan Nazlıaka, Balıkesir'deki tüm erkek ve kadınları eşitlik konusunda yanlarında olmaya davet etti.

Türkiye'de her üç kadından birinin şiddet gördüğünü ifade eden Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Gün geçmiyor ki bir kadın katliamı yaşamayalım. Bizler Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak tüm şiddet mağduru olan kadınların ve ailelerin yanında yer alıyoruz. Onlara gerekirse psikolojik, hukuki, sığınma evi desteği gibi konularda dayanak olmaya çalışıyoruz. Şunu çok net görüyoruz, duruşmalarda aileleri yalnız bırakmadığımızda katilleri cesaretlendirecek bazı yargı kararları çıkıyor ve adeta şiddet görmüş kadınlar o şiddeti hak etmiş gibi bir takım savunmalar yapılıyor. Sırf eve geç gitti diye, kırmızı ruj sürdü diye, sırf kahkaha attı diye, sırf yemeğe az tuz koydu diye şiddet uygulayan erkeğe tahrik indirimi uygulanıyor. Mahkemede efendi durarak kravat taktığı için erkeğe iyi hal indirimi uygulanıyor. Bu eşitsizlikle, adaletsizlikle hep birlikte mücadele edeceğiz."

BALIKESİR - Nazlıaka: Şiddet mağduru olan kadınların ve ailelerin yanında yer alıyoruz
BALIKESİR - Nazlıaka: Şiddet mağduru olan kadınların ve ailelerin yanında yer alıyoruz
BALIKESİR - Nazlıaka: Şiddet mağduru olan kadınların ve ailelerin yanında yer alıyoruz
BALIKESİR - Nazlıaka: Şiddet mağduru olan kadınların ve ailelerin yanında yer alıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Şiddet, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Nazlıaka: Şiddet mağduru olan kadınların ve ailelerin yanında yer alıyoruz - Son Dakika


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