Nazlıaka, "YaşamHak Projesi" tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Şiddet mağduru kız kardeşlerimize, istismara uğramış kız çocuklarımıza ve onların ailelerine ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği ve diğer konularda da yine her türlü desteği veriyoruz." dedi.

Nazlıaka, CHP Yalova İl Başkanlığı'nda düzenlenen "YaşamHak Projesi" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, partilerine ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.

Kadın Kolları olarak partiyi daha ileri noktalara taşımak istediklerini anlatan Nazlıaka, il ve ilçelerdeki örgütlenmeyi tamamladıklarını, yıl sonuna kadar da mahalle örgütlenmesini bitireceklerini dile getirdi.

Proje hakkında bilgi veren Nazlıaka, çalışmanın kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ortaya çıktığını belirtti.

Nazlıaka, şiddet mağduru kadınlara destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şiddet mağduru kız kardeşlerimize, istismara uğramış kız çocuklarımıza ve onların ailelerine ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği ve diğer konularda da yine her türlü desteği veriyoruz. Şu durumu çok iyi biliyoruz, bir kadın bir erkeğe göre fiziksel olarak daha güçlü olmayabilir, ekonomik olarak da daha güçlü olmayabilir ama bilgi de çok önemli bir güçtür. İşte biz kadınların, kız kardeşlerimize o bilgi gücünü veriyoruz, onlara haklarını anlatıyoruz."