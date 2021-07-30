CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka "YaşamHak Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, eşit, adil, özgür, laik ve demokratik bir Türkiye'yi kadın erkek hep birlikte yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Nazlıaka, Dursun Akçam Kültür Evi'nde düzenlenen "YaşamHak Projesi"nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Ardahan'da da partilerine ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Kadın kolları teşkilatı olarak partilerini daha ileri noktalara taşımak istediklerini anlatan Nazlıaka, il ve ilçelerdeki örgütlenmeyi tamamladıklarını, yıl sonuna kadar da mahalle örgütlenmesini bitireceklerini ifade etti.

"YaşamHak Projesi" ile ilgili bilgi veren Nazlıaka, çalışmanın kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ortaya çıktığını belirtti.

Nazlıaka, şiddet mağduru kadınlara destek olmaya çalıştıklarını ve bu çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu, sadece kadınları ilgilendiren sorun değil, toplumun tümünü, insan haklarını, demokrasiyi ilgilendiren sorun çünkü demokrasi dediğimiz rejim katılımcılık demektir. Toplumun yarısının yok sayıldığı bir ortamda demokrasiden bahsetmemiz asla mümkün değildir. İşte bu nedenle bizler eşit, adil, özgür, laik, demokratik bir Türkiye'yi kadın erkek hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. İlk seçimlerde bunu inşa edeceğiz."

Konuşmasında Türkiye'deki orman yangılarına da değinen ve mağdur olanlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Nazlıaka, "Ciğerlerimiz sökülüp alınıyor. Orman yangını demek, insan ölmese bile oradaki canlıların, bitkilerin yaşamını kaybetmesi demektir." ifadelerini kullandı.

Nazlıaka, konuşmasının ardından CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ile partiye üye olan kadınlara rozet taktı.