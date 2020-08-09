CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na Aylin Nazlıaka seçildi - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 23:06

Kaynak: DHA

Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı deniz yetki anlaşmasına karşı çıktı: Yok hükmünde

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil