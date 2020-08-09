CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na Aylin Nazlıaka seçildi - Son Dakika

ekibine değerlendirmede bulundu. Bugünün Türkiye
'de kadın siyaseti açısından tarihi bir güne dönüşeceğini kaydeden Nazlıaka, "Biz, Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak örgütlenmemizi öyle yapacağız ki çıtayı öyle yukarı çekeceğiz ki bütün dünya gözlerini çevirip buraya bakacak. İlk icraatımız İstanbul
Sözleşmesi'yle ilgili olarak, kaldırılmasına yönelik olarak katil ve katil sevenlerle mücadele olacak" ifadelerini kullandı.
Kurultay'da oy sayımının tamamlanmasının ardından, Aylin Nazlıaka'nın 309 oyla seçimi kazandığı anlaşıldı.
- Ankara