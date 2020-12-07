CHP Kadın Kolları ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği protokol imzaladı - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR), "YaşamHak Projesi" kapsamında sunulacak psikososyal destek çalışmaları için protokol imzaladı.

CHP'de yapılan yazılı açıklamada, "444 82 85" numaralı "YaşamHak Hattı"nın şiddet gören kadın ve çocuklara yönelik 7 gün 24 saat esasıyla hizmet sunduğu belirtildi.

Kadın Kolları Genel Başkanlığı ile PDR arasında imzalanan protokolle, kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önleme, koruma ve tedbir kapsamında psikososyal destek çalışmalarında iş birliğine gidildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu hizmet, ihtiyaç halinde CHP il ve ilçe başkanlıklarında da verilebilecek. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği hangi ilde, kaç kişiye hizmet verdiği bilgisini her ayın ilk haftasında CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına raporlayacak. Ayrıca, acil destek talebi durumlarında zaman sınırlaması olmaksızın yüz yüze ya da gerektiğinde online destek sunulabilecek."

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, protokole dair " Türkiye'de şiddet gören hiçbir kadın ve çocuk yalnız kalmayacak. Partimiz, sığınabilecekleri sıcak bir yuva olacak." ifadelerini kullandı.