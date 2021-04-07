CHP Kadın Kolları kadına şiddetle mücadele için 81 ile gidecek - Son Dakika

CHP Kadın Kolları kadına şiddetle mücadele için 81 ile gidecek

07.04.2021 14:05
CHP Kadın Kolları kadına şiddetle mücadele için 81 ile gidecek, System.String[]

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirdikleri "YaşamHak" projesi kapsamında şiddet gören kadınların hayatlarına dokunacaklarını belirterek, "İlçe ilçe, köy köy gezip kadınlarla buluşup, onlara haklarını anlatacağız." dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirdikleri "YaşamHak" projesi kapsamında şiddet gören kadınların hayatlarına dokunacaklarını belirterek, "İlçe ilçe, köy köy gezip kadınlarla buluşup, onlara haklarını anlatacağız." dedi.

Nazlıaka, CHP Kadın Kollarınca kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirilen "YaşamHak" projesi kapsamında 81 ili dolaşacak otobüsün hareketinden önce partisinin genel merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Nazlıaka, projenin adını taşıyan "YaşamHak" otobüsüyle 81 ile gideceklerini söyledi. Nazlıaka, "İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak gezeceğiz ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yüreklerimizi vatandaşlarımızla birleştireceğiz. Bu projede kız kardeşlerimize haklarını anlatacağız, onara 'yalnız değilsin biz varız' diyeceğiz." şeklinde konuştu.

YaşamHak Projesi kapsamında parti genel merkezinde oluşturulan 444 82 85 numaralı çağrı hattını arayan yüzlerce kadına yardımcı olduklarını ifade eden Nazlıaka, bu kadınlara ücretsiz hukuki ve psikolojik destek hizmeti sunduklarını kaydetti.

Kadınlara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve çaresiz olmadıklarını anlatmak için yola çıktıklarını dile getiren Nazlıaka, parti yöneticileri ve örgütle birlikte, yerel yönetimleri, sivil toplum örgütlerini ve akademisyenleri bir araya getireceklerini söyledi.

"Hedefimiz kadın cinayetlerini durdurmak"

Nazılaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YaşamHak projemiz kapsamında şiddet gören kadınların hayatlarına dokunacağız. İlçe ilçe, köy köy gezip kadınlarla buluşup, onlara haklarını anlatacağız. Katledilen kadınların aileleriyle ve şiddet mağdurlarıyla buluşacağız.

Kadın erkek herkesi şiddetle mücadeleye davet edeceğiz. Vicdanı olan herkesin, evlatlarını, annelerini, kız kardeşlerini kaybeden yurttaşlarımızla empati kurmasını sağlayacağız. Gittiğimiz illerde kadın cinayetleri duruşmalarına katılarak, kadınların sesine ses katacağız."

İlk olarak Eskişehir'e gideceklerini belirten Nazlıaka, "Hedefimiz çok net, kadın cinayetlerini durdurmak, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı arttırmak. Hedeflerimize kadın kollarımızın örgütlü gücüyle ulaşacağız. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması noktasındaki kararlığımızı da kadınlara anlatacağız." dedi.

Nazlıaka, illerde "İstanbul Sözleşmesi-Doğrusu Nedir?" başlıklı broşür dağıtacaklarını ifade ederek, kadınların her gün cinayete kurban gittiğini, kadına yönelik şiddetin ülkenin en acil çözüm bekleyen sorunlarından birisi olduğunu söyledi.

Şüpheli ölümlerle ilgili etkin soruşturma yürütülmediğini ve kadın cinayetlerinin "şüpheli ölüm" olarak kaldığını ileri süren Nazlıaka, ilgililerden bu ölümlerin araştırılmasını istedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun basından derlediği verilere göre, ocak ayından bugüne 127 kadının öldürüldüğünü aktaran Nazlıaka, "Bu bir rakam değil hayattan koparılan bir insan, aile, bir anne, eş, dost." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Sözleşmesi, Aylin Nazlıaka, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Kadın Kolları kadına şiddetle mücadele için 81 ile gidecek - Son Dakika


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