CHP Kadın Kollarından İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına tepki - Son Dakika

CHP Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kastamonu İl Kadın Kolları üyeleri, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına tepki gösterdi.

Karatekin Parkı'nda bir araya gelen Kadın Kolları il başkanları ve partililer adına basın açıklamasını okuyan CHP Çankırı Kadın Kolları Başkanı Aynur Aslan, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiğinin üzerinden 103 gün geçtiğini söyledi.

O günden bu yana basına en az 83 kadın cinayetinin yansıdığını belirten Aslan, şöyle konuştu:

"İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çekilme kararı alındığı günden itibaren kadınların ve çocukların payına ölüm, istismar, şiddet düştü. Sadece 103 günde yaşadığımız bu karanlık tablonun sebebi bellidir. Kısacası İstanbul Sözleşmesi'nin yükümlülükleri yerine getirilmiş olsaydı, kadınlar sokak ortasında bu kadar rahat öldürülemeyecekti, kadınları katledenler cezasızlıkla ödüllendirilmeyecekti. Çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunanlar delil yetersizliği gerekçesi ile tahliye edilmeyecekti. Cinsel istismar mağduru çocuk, delil sunmak için istismarcısı ile ikinci kez bir araya gelip ses kaydı almaya çalışırken tekrar taciz edilmeyecekti."