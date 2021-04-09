CHP Kadın Kollarının "YaşamHak" otobüsü Bolu'da - Son Dakika

CHP Kadın Kollarının "YaşamHak" otobüsü Bolu'da

09.04.2021 15:17
CHP Kadın Kollarının

CHP Kadın Kollarınca kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan "YaşamHak" otobüsü Bolu'ya geldi.

CHP Kadın Kollarınca kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan "YaşamHak" otobüsü Bolu'ya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile beraberindeki heyet, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Heyet, daha sonra Kılıçarslan Mahallesi'nde, 2015 yılında Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'ın adını taşıyan caddenin açılışını gerçekleştirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, açılış töreninde yaptığı konuşmada, özellikle son yıllarda artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin çözümü konusunda İstanbul Sözleşmesi'nin çok net bir yol haritası çizdiğini söyledi.

Gökçen, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine işaret ederek, "Kadın Kollarımız, 81 ilde kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddete 'son' demek için çalışma başlattı. YaşamHak otobüsüyle yollara çıktık. Bolu'da ikinci durağımız. Yurdun her bir yerinde kadına yönelik şiddete 'son' demek, 'İstanbul Sözleşmesi bizimdir, yürürlüktedir' demek çok kıymetli." diye konuştu.

Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da etkinliği çok önemsediklerini vurgulayarak, "Bir daha hiçbir kadın katledilmesin diye, hiçbir kadın temel hakkı olan yaşam hakkından mahrum olmasın diye CHP Kadın Kolları olarak yollara düştük." dedi.

Nazlıaka, 2011'de İstanbul Sözleşmesi imzalandığında ve 2014'te TBMM Genel Kurulunda onaylandığında bir milletvekili olarak mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bizim mücadelemiz; bundan sonra hiçbir kız kardeşimizin kirpiği yere düşmesin diyedir. Bizim mücadelemiz; bundan sonra hiçbir kız kardeşimizin feryadı havaya asılı kalmasın diyedir. Bizim mücadelemiz; toplumsal cinsiyet eşitliğini var edeceğimiz ve bu mücadeleyi kadın, erkek hep bir arada vereceğimiz aydınlık, özgür, laik günler içindir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul'da 2009'da öldürülen Münevver Karabulut ile Kırıkkale'de eski eşi tarafından 2019'da boğazından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Emine Bulut'un isimleri de Bolu'da bir cadde ve sokağa verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Sözleşmesi, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Kadın Kollarının 'YaşamHak' otobüsü Bolu'da - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yöneticiye verdi veriştirdi: Yüzün kızarır mı? Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yöneticiye verdi veriştirdi: Yüzün kızarır mı? Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu "Ölmek istemiyorum" diyerek video çeken fenomen Dilan Koç, gözyaşları içinde yardım istedi Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu "Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi Film gibi olay! Film gibi olay! "3 saniyen var kasaya boşalt" deyip ateş açan soyguncu tek kuruş alamadan kaçtı

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir         
15:21
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu         
15:05
Düşen gösteri uçağında şehit olan pilotla ilgili yürek yakan gerçek! Kaza günü annesinin kendisini izlemeye gelmesini istememiş Düşen gösteri uçağında şehit olan pilotla ilgili yürek yakan gerçek! Kaza günü annesinin kendisini izlemeye gelmesini istememiş         
14:36
İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor         
14:15
Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti         
14:05
Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp         
13:03
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı         
11:31
New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı         
10:51
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti         
10:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 15:31:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Kadın Kollarının "YaşamHak" otobüsü Bolu'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei