CHP kadın örgütlenme çalışmalarına yoğunlaştı - Son Dakika

CHP kadın örgütlenme çalışmalarına yoğunlaştı

29.12.2020 11:55

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Bitlis, Iğdır, Kilis ve Bayburt ile 100 ilçede yeni kadın örgütlenmemizi kurduk. Bu yerlerden 66'sında parti tarihimizde ilk kez kadın kolları başkanlığı kurulmuş oldu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, " Bitlis, Iğdır, Kilis ve Bayburt ile 100 ilçede yeni kadın örgütlenmemizi kurduk. Bu yerlerden 66'sında parti tarihimizde ilk kez kadın kolları başkanlığı kurulmuş oldu." dedi.

Nazlıaka, AA muhabirine, partisinin kadın kollarındaki örgütlenme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kadın kolları olarak "parti içine" ve "dışına" dönük olmak üzere iki ana hatta çalışmalarını yürüttüklerini, "içe dönük" çalışmalardaki temel hedeflerinin ise örgütlenme faaliyetleri olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinde partinin kadın örgütlenmesinin durum tespitini yaptıklarını belirten Nazlıaka, illerde, ilçelerde, mahallelerde kadın örgütlenmesinin geldiği noktaları belirlediklerini ve eksik oldukları yerlere dönük özel çalışmalar başlattıkların ifade etti.

Kadın kolları örgütlenmelerine ilişkin bilgi veren Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Bitlis, Iğdır, Kilis ve Bayburt ile 100 ilçede yeni kadın örgütlenmemizi kurduk. Bu yerlerden 66'sında parti tarihimizde ilk kez kadın kolları başkanlığı kurulmuş oldu. Bunlar içerisinde yeni kurulmuş ilçeler de var yani daha öncesinde ilçe sıfatını içermeyip yıllar içerisinde ilçeleşmiş olanlar da var. Ama 66'sı tamamen yeni kurulmuş kadın örgütleridir. Geri kalanları da bir süredir boş kalan, bizim dönemimizde doldurulan ilçeler. Örgütlerimizde gençleşme başladı. İl başkanlarımızın yaş ortalaması düştü. Daha genç il ve ilçe başkanlarımız var."

Eğitimle ilgili yaptıkları çalışmalar da bulunduğunu anlatan Nazlıaka, "Fırsat eşitliği sunan, kadınların siyasette sözünü çoğaltan, niteliğini yükselten ve aynı dili kullanmamızı sağlayacak çalışmalarımız var. Yeni yılla beraber kadın kollarımızda önemli bir eğitim seferberliği başlatacağız. Bu seferberlikle kadın kollarımızın gerek niceliğini gerekse niteliğini daha da yükselteceğiz." dedi.

"Kanun teklifinin tüm partiler tarafından kabul edilmesini umut ediyoruz"

Dışa dönük çalışmalara ilişkin de bilgi veren Nazlıaka, Kurultay döneminde "Kotalar bize dar, rotamız iktidar" sloganıyla yola çıktıklarını, o sloganın gereği olarak da Siyasi Partiler Yasası'nda bir değişiklik yapılmasına ilişkin yürüttükleri çalışmalar olduğunu ifade etti. Nazlıaka, kanun teklifi taslağı hazırladıklarını, bu taslağı 309 kadın örgütüyle paylaştıklarını, görüş ve önerileri aldıklarını söyledi.

Nazlıaka, diğer partilerin kadın kollarıyla ve kadın temsilcileriyle de görüşmeler yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların da görüşlerini aldıktan sonra bu kanun teklifi taslağı kanun taslağına dönüşecek ve Genel Kurul'a gelecek. Genel Kurul'a gelmeden önce teklifin ilk imzacısının Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu iletmek isterim. Genel Başkanımızın ilk imzacısı olacağı bu kanun teklifinin tüm partiler tarafından kabul edilmesini umut ediyoruz."

Eşitliğin hayatın her alanında olması, bunun da ilk olarak siyasetten başlaması gerektiğine işaret eden Nazlıaka, parlamentoda 600 milletvekilinin 300'ünün kadın olması gerektiğini savunduklarını söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, "Kadın hakları mücadelesi sadece kadınları ilgilendiren bir mücadele değildir. Aynı zamanda bir insan hakkı, demokrasi mücadelesidir. İçerisinde kadın erkek herkesin yer alması ve savunması gereken bir konudur." diye konuştu.

CHP kadın örgütlenme çalışmalarına yoğunlaştı
CHP kadın örgütlenme çalışmalarına yoğunlaştı
CHP kadın örgütlenme çalışmalarına yoğunlaştı
CHP kadın örgütlenme çalışmalarına yoğunlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi, Bitlis, Iğdır, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP kadın örgütlenme çalışmalarına yoğunlaştı - Son Dakika


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