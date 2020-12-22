CHP kadına yönelik şiddetin haritasını çıkaracak - Son Dakika

CHP kadına yönelik şiddetin haritasını çıkaracak

22.12.2020 12:01

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bir süre önce hayata geçirdikleri "YaşamHak Projesi" kapsamında Türkiye'nin şiddet haritasını çıkaracaklarını belirterek, "Bu şiddet haritasını çıkaracağız ki lokasyonel bazda nerede ne sorunu olduğunu daha rahat tespit edelim ve mücadelemizi...

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bir süre önce hayata geçirdikleri "YaşamHak Projesi" kapsamında Türkiye'nin şiddet haritasını çıkaracaklarını belirterek, "Bu şiddet haritasını çıkaracağız ki lokasyonel bazda nerede ne sorunu olduğunu daha rahat tespit edelim ve mücadelemizi daha kolay yapabilelim." dedi.

Nazlıaka, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile 5 Aralık'ta tanıtımını yaptıkları "YaşamHak" projesine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yaşama hakkının en temel insan hakkı olduğunu ifade eden Nazlıaka, "YaşamHak Projesi"yle CHP'nin şiddet gören, mağdur edilen kadınların sığınacakları bir yuva olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Nazlıaka, bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nde 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bir çağrı merkezi kurduklarını ve gelen her türlü çağrıyı titizlikle değerlendirdiklerini anlattı.

Şiddet gören kadınların kendilerini çok yalnız hissettiklerine ve hak arama mücadelesinde ne yapmaları gerektiğini bilmediklerine dikkati çeken Nazlıaka, onlara destek olmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ve çok sayıda baroyla protokol imzaladıklarını anlatan Aylin Nazlıaka, "Şiddet mağduru kadınlara psikolojik destek verirken, adli olaylarda ise tüm duruşmalarda kadınların yanında olacağız, onlara güç vereceğiz." diye konuştu.

"Şiddetle mücadelede iki şey çok önemli"

Kadınların yeni bir yaşam kurması, şiddet sarmalından kurtulması için bazı kadın dernekleriyle irtibatlarını sağladıklarını aktaran Nazlıaka, "Böylelikle dernek ortamında dayanışmanın ve kadın örgütlenmesinin gücünü daha net hissediyorlar. Örgütlenmediğimiz sürece bir şeyi başarmakta daha çok zorlanıyoruz." dedi.

Bir komisyon kurduklarını, gelen her çağrıyı tek tek incelediklerinin ve takip ettiklerinin altını çizen Nazlıaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje kapsamında Türkiye'nin şiddet haritasını çıkarmak istiyoruz. Bu şiddet haritasını çıkaracağız ki lokasyonel bazda nerede ne sorunu olduğunu daha rahat tespit edelim ve mücadelemizi daha kolay yapabilelim. Çünkü kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için iki şey çok önemli. Birincisi eşitsizliği ortadan kaldırmanız gerekiyor, şiddeti besleyen şey, eşitsizlik. İkinci olarak da siz eğer bir şeyi ölçmezseniz onu yönetemezsiniz. Bu yüzden bu şiddet haritasını mutlaka çıkaracağız."

"Hayatın her alanında kadın temsili önemli"

CHP'nin iktidara gelmesi halinde bir "Kadın Bakanlığı" kurulacağını belirten Nazlıaka, "Kadın erkek fırsat eşitliğini hayatın her alanında sağlayacağız. Dilimizden cinsiyetçi kelimeleri ve özdeyişleri arındıracağız." diye konuştu.

Nazlıaka, zihniyeti dönüştürmek için eğitimden başlanması, hayatın her alanında eşitliğin var olduğunun anlatılması gerektiğini söyledi.

Kız çocuklarının kendine örnek alabileceği rol modellerin ön plana çıkarılmasının önemine işaret eden Nazlıaka, başarılı kadınların ilkokuldan itibaren hikayelerinin okutulması ve tanınır olmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Aylin Nazlıaka, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sağlanması için var olan yasaların iyi uygulanması, Türkiye'nin altında imzasının bulunduğu sözleşmelerin ve uluslararası anlaşmaların arkasında durulması gerektiğini vurguladı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, "İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması, kadını şiddete karşı koruyan 6284 sayılı Yasa'nın tartışmaya açılması kabul edilebilir değil. Bu yasalara sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Hayatın her alanında kadın temsilinin önemli olduğunun altını çizen Nazlıaka, medyada, yargıda, siyasette, iş dünyasında kadının eşit olarak var olduğu, kadın bakış açısının yansıtıldığı bir Türkiye kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

CHP kadına yönelik şiddetin haritasını çıkaracak
CHP kadına yönelik şiddetin haritasını çıkaracak
CHP kadına yönelik şiddetin haritasını çıkaracak
CHP kadına yönelik şiddetin haritasını çıkaracak

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Şiddet, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP kadına yönelik şiddetin haritasını çıkaracak - Son Dakika


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