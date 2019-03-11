Son Dakika Haberleri: Chp: Kadınlara Pozitif Ayrımcılık Olmalı

Chp: Kadınlara Pozitif Ayrımcılık Olmalı

30 dakika önce

KADINLARI gelecek nesillerin mimarları olarak niteleyen Paukner, "Toplumun her aşamasında, sanattan spora, edebiyattan iş hayatına her alanında başarı gösteren kadınlar takdir edilmeli. Pozitif kadın ayrımcılığı olmalı.

Chp: Kadınlara Pozitif Ayrımcılık Olmalı, System.String[]
KADINLARI gelecek nesillerin mimarları olarak niteleyen Paukner, "Toplumun her aşamasında, sanattan spora, edebiyattan iş hayatına her alanında başarı gösteren kadınlar takdir edilmeli. Pozitif kadın ayrımcılığı olmalı. Güçlü olmanın verdiği güvenle uygulanan şiddete en sert şekilde tepki gösterilmeli. Bu her bireyin insan olma vazifesidir. Onların federakarlıkları göz ardı edilemez" dedi. Kutlamada sanatçı Dilek Çelikdemir, pandomimle kadına yönelik şiddeti sahnelerken, Aysun Kalmik ve arkadaşları da sevilen türküleri seslendirdiler.

'EL ELE VEREREK GÜÇLENİRİZ'

Göçmen Kadınlar Birliği'nin (GKB) Frankfurt'ta düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği de büyük ilgi gördü. Kutlamaya katılan Sol Parti Hessen Milletvekili Saadet Sönmez, Almanya'da aynı iş için kadınların yüzde 21 daha düşük ücret almalarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Sönmez, düşük ücretli emekçi kadınları, ev kadınlarını, yaşlılıklarında yoksullukla mücadele edecek kadınları sorun ve talepleri etrafında birleşmeye, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin yaşamın her alanında dayanışma içinde olmaya çağırdı. Sol Partili Sönmez, "Biz ancak göçmen emekçi kadınlar, yerli emekçi kadınlarla el ele vererek, birbirimizin derdine ortak olarak, birbirimizi güçlendirerek, sevinçlerimizi ve neşeyi paylaşarak, kısacası örgütlenerek özgür, onurlu bireyler olabiliriz" dedi. Etkinlikte GKB korosu, halk oyunları ekibi ile Grup Tümay sahne aldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:35 

Emekçi, Güncel
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