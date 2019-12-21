CHP Kahramankazan'da Sarıkaya güven tazeledi - Son Dakika
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CHP Kahramankazan'da Sarıkaya güven tazeledi

6 saat önce

CHP Kahramankazan İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresinde ilçe başkanı Hasan Sarıkaya, başkanlığa yeniden seçildi.

CHP Kahramankazan'da Sarıkaya güven tazeledi, System.String[]

CHP Kahramankazan İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresinde ilçe başkanı Hasan Sarıkaya, başkanlığa yeniden seçildi.

Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede divan başkanlığını eski milletvekillerinden İzzet Çetin yaptı.

Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut ilçe başkanı Hasan Sarıkaya, oy kullanan 45 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, yaptığı konuşmada, parti içi birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "İktidara yürürken içimizdeki birlik ve beraberliğe daha fazla önem vermek durumundayız. Bizim artık yeni bir örgüt anlayışına ihtiyacımız var. CHP sadece kendi partililerinin sorunlarını çözecek bir parti değil. Bizim dışımızda geniş kesimlerin temsilcisiyiz. Eğer biz yapısal sorunlarımızdan uzaklaşamaz, örgütlük düzeyimizi artıramazsak iktidara yeterince hazırlanmamış oluruz." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kahramankazan, İzzet Çetin, Sarıkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:20 Kaynak: AA
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