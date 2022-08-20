CHP'li İşlek'ten, AKP'li Okur'un "Kriz Yok. Her Türlü Kaynağı Döke Saça Kullanıyoruz" Sözlerine Tepki: "Siz Hiç Pazara İndiniz mi Bu Ekonomik Krizin...

CHP Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Naile İşlek, AKP Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Gül Çitil Okur'un, "Ülkemizde bunun gibi krizler yok. Biz markete gidiyoruz, sepeti istediğimiz kadar dolduruyoruz, alıyoruz. Bir yasağımız yok, engelimiz yok... Her türlü kaynağı döke saça kullanıyoruz" sözlerine tepki gösterdi. CHP'li İşlek, "İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için market market gezip en ucuzunu nereden alırım, pazar sonlarını bekleyip çürük meyveyi ve sebzeyi daha ucuza alabilirim diye düşünüyor. Siz hiç sokağa indiniz mi, pazara indiniz mi? Bu ekonomik krizin sebebi sizsiniz" dedi.

CHP Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Naile İşlek, AKP Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Gül Çitil Okur'un, "Ülkemizde bunun gibi krizler yok. Biz markete gidiyoruz, sepeti istediğimiz kadar dolduruyoruz, alıyoruz. Bir yasağımız yok, engelimiz yok... Her türlü kaynağı döke saça kullanıyoruz" sözlerine tepki gösterdi.

CHP'li İşlek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"SİZ HİÇ SOKAĞA İNDİNİZ Mİ, PAZARA İNDİNİZ Mİ"

"Kahramanmaraş AKP İl Kadın Kolları Başkanı Sayın Gül Çitil Okur… Yapmış olduğunuz açıklamalarda, vatandaşın marketlerde sepetini istediği gibi tıka basa doldurduğunu ve bu ülkenin kaynaklarının döke saça kullanıldığını ifade etmişsiniz.

Sizin söylemlerinizle gerçekler çok farklı. İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için market market gezip en ucuzunu nereden alırım; pazar sonlarını bekleyip çürük meyveyi ve sebzeyi daha ucuza alabilirim diye düşünüyor. Siz hiç sokağa indiniz mi, pazara indiniz mi?

Bu ekonomik krizin sebebi sizsiniz. Bu ülkede çocuklar yatağa aç giriyor bundan haberiniz var mı? Tabi ki sizin tuzunuz kuru, hayat size güzel."