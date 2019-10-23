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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Açıklaması

9 dakika önce

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, pamuk üreticisinin sorunlarına ilişkin "Daha önce dönüm başına 500-600 kilo pamuk alınırken, bu yıl 100-150 kilo pamuk alındı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Açıklaması, System.String[]

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, pamuk üreticisinin sorunlarına ilişkin "Daha önce dönüm başına 500-600 kilo pamuk alınırken, bu yıl 100-150 kilo pamuk alındı. Girdilerin fiyatları da artınca çiftçi batma noktasına geldi." dedi.

Öztunç, Mecliste, kürsüye pamuk yerleştirerek basın toplantısı düzenledi.

"Beyaz altın" olarak adlandırılan pamuğun bu yıl üreticiyi batma noktasına getirdiğini savunan Öztunç, "Daha önce dönüm başına 500-600 kilo pamuk alınırken, bu yıl 100-150 kilo pamuk alındı. Girdilerin fiyatları da artınca çiftçi batma noktasına geldi. Dönüm başı alınan 150 kilo pamuk ancak çiftçinin gübre ve mazot parasına denk geliyor. Çiftçi bu sene borçlarını ödemek için traktörünü sattı, gelecek yıl da böyle olursa pamuk üreticisi tarlasını satmak zorunda kalacak." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin pamuğa ilişkin sorunları çözmesi gerektiğini belirten Öztunç, "Pamuk ithalatına artık son verilmeli. Pamuk ithalatına son verilirse çözüm alınır." dedi.

Öztunç, eski bir Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi olduğunu anımsatarak, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in farklı kurumlarda da görev aldığını, bu durumun yasalara aykırı olduğunu savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kahramanmaraş, Milletvekili, Ali Öztunç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:20 Kaynak: AA
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