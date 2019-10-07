CHP Karabük İl Başkanı Çakır:

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Raylı Teknolojiler Enstitüsü'nün Karabük'te kurulması gerektiğini söyledi.



İl Başkanı Çakır, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünün kente çok görüldüğünü belirtti.



Karabük'ün, Türkiye'nin demir ve çelik ihtiyacını karşılama onurunu yıllarca yaşadığını, dünya çelik üretiminde Türkiye'nin 8. sırada yer alarak ekonomik ve teknik gücünü tüm ülkeye gösterdiğini ifade eden Çakır, "Bugün gelinen noktada, Karabük ekonomisinin rekabet gücünü devam ettirebilmek, ulusal ve uluslararası pazarlarda yerini sağlamlaştırabilmesi için teknoloji yoğun nitelikli bir endüstriye geçmesi zorunlu bir hal almışken, yapılan bu siyasi uygulamaya iş adamlarımızdan, onun örgütlü gücü TSO'mızdan da gerekli tepki gelmesine rağmen ne yazık ki AK Parti yöneticileri gözleri bağlanmış kulakları sağır edilmiş pozisyonundadır. Karabük'te başta biz CHP olarak ve iş adamları, KBÜ, KARDEMİR gibi tüm kurumlar, sanayi altyapısını çağa ve yeni rekabet koşullarına uymasına rağmen, Demir Çelik Enstitüsü, Raylı Sistemler Mühendisliği, Teknopark gibi teknolojiye, üniversite-sanayi işbirliğinin her fırsatta desteklenmesine rağmen 'Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünün' çok görülmesi abesle iştigaldir. Unutmamak gerekli ki, KARDEMİR AŞ. ve Karabük Üniversitesi gibi Raylı Ulaşım Teknolojileri alanında iki yetkin kuruluşumuzun bugüne kadar gerek bilimsel bazda gerekse ürünsel bazda ortaya koymuş oldukları çalışmalar ortadadır. Tüm Türkiye bilmektedir ki, ülkenin ihtiyaç duyduğu demir yolu teknolojilerinin büyük bir kısmı yerli ve milli imkanlarla KARDEMİR AŞ.'den sağlanmaktadır. Yine bilinmektedir ki, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nün Gebze yerine Karabük'te kurulması daha doğrudur. Karabük'ün geleceğine yön verecek Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünün Karabük'te kurulabilmesi için başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi parti yöneticilerine ortak iş birliği konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. Karabük'ün yararına olan bu enstitünün şehrimize kazandırılması için hep beraber mücadele edelim. İlgili bakanlığın Karabük'ü yok saymaması adına uyarıyor kararını tekrar gözden geçirmesini talep ediyoruz. Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Karabük'te kurulmalıdır" dedi. - KARABÜK