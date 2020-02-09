CHP Karabük İl Başkanlığına yeniden Çakır seçildi - Son Dakika
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CHP Karabük İl Başkanlığına yeniden Çakır seçildi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Karabük İl Başkanılığı 37. genel kurul toplantısında mevcut başkan Abdullah Çakır yeniden il başkanlığına seçildi.

CHP Karabük İl Başkanlığına yeniden Çakır seçildi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Karabük İl Başkanılığı 37. genel kurul toplantısında mevcut başkan Abdullah Çakır yeniden il başkanlığına seçildi.


Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda yapılan genel kurul toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy,CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve teşkilat mensupları katıldı.


CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, il dışından gelen katılımcılara teşekkür etti.


Kongrede konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Türkiye'nin CHP iktidarina, CHP'ninde iktidara hasret olduğunu söyledi.


"Üretim odaklı bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi modeli uygulayacağız"


Kuşoğlu, üretim odaklı bir ekonomi mpdeli uygulayıcılarını belirterek, "Üreten bir Türkiye'nin adil olması lazım. Sosyal adaleti de temin edeceğiz. Adil paylaşımı esas alacağız. Kimse aç ve açıkta kalmayacak. Yardım alanların da yardım almaktan çıkıp üretici olmalarını sağlayacağız. CHP'nin liyakatli kadroları vardır. Çalışma azmi vardır ve iktidar zamanıdır" dedi.


Konuşmaların ardından tek aday olarak seçime giren mevcut İl Başkanı Abdullah Çakır, 97 oy alarak yeniden seçildi. - KARABÜK

Cumhuriyet Halk Partisi, Abdullah Çakır, Karabük, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:32 Kaynak: İHA
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