Son Dakika Haberleri: CHP Karacabey İlçe Yönetimi İstifa Etti

CHP Karacabey İlçe Yönetimi İstifa Etti

31 dakika önce

Bursa'da CHP Karacabey İlçe Başkanı Ayfer Şahin Çiftçi ve partinin ilçe yönetimi, görevlerinden istifa etti.

CHP Karacabey İlçe Yönetimi İstifa Etti, System.String[]
Bursa'da CHP Karacabey İlçe Başkanı Ayfer Şahin Çiftçi ve partinin ilçe yönetimi, görevlerinden istifa etti.

CHP Parti Karacabey İlçe Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Çiftçi, "Cumhuriyet Halk Partisi Karacabey İlçe Başkanlığı görevimden yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, Kadın ve Gençlik Kollarımızla beraber bu akşam istifa ettik. Belediye Meclis Üyeliği ve ittifak sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle, Karacabey'de seçim kaybetmek isteyen bazı kişilere karşı istifa ederek bu tavrı gösterme kararı aldık. Bugüne kadar yanımızda olan tüm parti örgütüme, emekçilerimize ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde daha rahat ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla partimizin önünü açmış olduk. Partimizin zarar görmemesi açısından detaylı açıklamayı 31 Mart sonrasında yapacağız. Hiç kimseye bir kırgınlığımız yoktur. Partimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Karacabey, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den İstifa Etti 32 Yıldır Belediye Başkanlığı Yapan CHP'li Kamil Saka, Yönetimi Eleştirip Partisinden İstifa Etti

CHP'de Parti Meclisi Yeniden Toplanacak! Kadıköy, Maltepe ve Siverek Adayları Yeniden Masaya Yatırılacak Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Darbe Girişiminin Başarısızlıkla Sonuçlandığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 00:50:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Karacabey İlçe Yönetimi İstifa Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]