CHP Karaman İl Başkanı Kağnıcı, esnaf sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı - Son Dakika

CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde esnafın sıkıntı yaşadığını söyledi.

Kağnıcı, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, esnaf sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerine ilişkin CHP tarafından 81 ilde ortak gerçekleştirilen basın açıklamasını okudu.

Ülkenin salgın sürecinden geçtiğini ve bu süreçte en ciddi sıkıntıyı yaşayan kesimlerin başında esnafların olduğunu ifade eden Kağnıcı, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde 700 bin esnaf dükkanını kapatırken iktidar, sosyal devlet olarak esnafa karşılıksız olarak tek kuruş yardımda bulunmamıştır. Bu süreçte dükkanını kapatan esnafın her türlü vergi, stopaj, sigorta, kira ve faturalarının devlet tarafından karşılanması taleplerimiz, borç içinde yüzen esnafın krediye rahat ulaşabilmesi için sicil affı çıkarılması önerimiz, iktidar tarafından gündeme alınmamıştır."