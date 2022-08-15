Karamanlı Üretici: "Tencerede Su Kaynıyor, Ama İçine Atacağımızı Bulabilecek Miyiz?" - Son Dakika
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Karamanlı Üretici: "Tencerede Su Kaynıyor, Ama İçine Atacağımızı Bulabilecek Miyiz?"

15.08.2022 14:01

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver’in, Karaman'ın Ermenek ilçesinde “Tencere kaynıyor mu? Ne kaynıyor tencerede?” sorusuna bir üretici, “Tencerede su kaynıyor ama içine atacağımızı bulabilecek miyiz?” yanıtını verdi.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, Karaman'ın Ermenek ilçesinde "Tencere kaynıyor mu? Ne kaynıyor tencerede?" sorusuna bir üretici, "Tencerede su kaynıyor ama içine atacağımızı bulabilecek miyiz?" yanıtını verdi.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman'ın Ermenek ilçesinde pazaryerini ziyaret etti. Ziyareti esnasında ürettiği ürünü pazarda satmaya gelen üretici kadınların sorunlarını dinledi.

"SATMAKTAN DA MEMNUN DEĞİLİM YETİŞTİRMEKTEN DE"

Köyde ürettiği ürünü satmak için pazar yerine gelen kadın üreticiler gübre, mazot ve zirai ilaçların pahalılığından dert yandı. Bir üretici, "Gübre alamıyoruz, harman sürdüremiyoruz, buğdayı kaldıramıyoruz, hepsi havaya uçtu. Ne olacak" diye sordu. Köyden pazara gelmek için 200 lira ulaşım bedeli ödediğini söyleyen üretici, bu kadar kazanmadığını söyledi.

Ünver, pazardaki fiyatlardan memnun olup olmadığını sorduğu üretici; "Memnun değilim. Satmaktan da memnun değilim, yetiştirmekten de. Karşı tarafı da düşünmemiz lazım. Ne yapsın alamıyor, üzülüyor, dönüyor. Ben de üzülüyorum öyle olunca" diye yanıt verdi.

"KAZANDIĞIMIZLA ANCAK ÖLMEYECEK KADAR YİYEBİLİYORUZ"

Bir başka üretici kadın ise kazancının mazot parasına anca yettiğini ifade ederek; "Buradan alır, mazota dökerim. İstediğimi de alıp yiyemiyorum. Ne yapayım, idare ediyorum. Ölmeyecek kadar, kimseye muhtaç olmayacak kadar yiyoruz" dedi.

"TENCEREDE SU KAYNIYOR, İÇİNE NE ATACAĞIZ?"

Akaryakıt, hayvan yemi, zirai ilaç ve gübredeki pahalılığa değinen bir başka kadın üretici ise, "Bunlar ucuzlamazsa bu köylü ne yapar? Bize bir şey kalmaz. Buradan 2 kilo da çay alırız. Gerisini petrole verir eve döneriz" diye konuştu. Zirai ilaç alamadıklarını ve köylünün, üreticinin bitik durumda olduğunu ifade eden üretici; "Yem, gübre, petrol bizi öldürdü" diye konuştu.

Ünver'in "Tencere kaynıyor mu? Ne kaynıyor tencerede?" sorusuna karşılık üretici, "Tencerede su kaynıyor ama içine atacağımızı bulabilecek miyiz?" dedi.

50 yıldır pazara gelip gittiğini ilk defa bu kadar sıkıntı çektiklerini söyleyen üretici, Ünver'in "Hükümetten isteğiniz nedir" sorusuna; "Petrol, yem, ilaç, gübre fiyatlarını indirsinler" diye cevap verdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karamanlı Üretici: 'Tencerede Su Kaynıyor, Ama İçine Atacağımızı Bulabilecek Miyiz?' - Son Dakika

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