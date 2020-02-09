CHP Kayseri 37. Olağan İl Kongresi yapıldı - Son Dakika
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CHP Kayseri 37. Olağan İl Kongresi yapıldı

6 saat önce

CHP Kayseri 37. Olağan İl Kongresinde mevcut başkan Ümit Özer güven tazeledi.

CHP Kayseri 37. Olağan İl Kongresi yapıldı, System.String[]

CHP Kayseri 37. Olağan İl Kongresinde mevcut başkan Ümit Özer güven tazeledi.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen, divan başkanlığını CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın yaptığı ve iki adayın yarıştığı kongrede 452 delege oy kullandı.

Seçimde, mevcut CHP İl Başkanı Ümit Özer 239 oy alırken, rakibi Mustafa Aslan 198 oy aldı. 15 oy ise geçersiz sayıldı.

Kongreye, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan, ilçe teşkilatları, gençlik ve kadın kolları üyeleri katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ümit Özer, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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