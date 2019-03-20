CHP Kayseri İl Başkanın Babası Toprağa Verildi

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in vefat eden babası Mehmet Solak'ın cenazesi Yahyalı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in vefat eden babası Mehmet Solak'ın cenazesi Yahyalı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Solak için Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine, Solak'ın ailesi ve yakınları, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve vatandaşlar katıldı.



Solak'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gazibeyli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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