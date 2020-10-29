CHP Kayseri İl Başkanlığı "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenledi - Son Dakika

Kayseri'de CHP İl Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Sivas Caddesi'nde başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada toplu fotoğraf çektiren grup, daha sonra dağıldı.

Yürüyüşe, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer ve partililer katıldı.