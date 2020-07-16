CHP Kayseri İl Başkanlığından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması - Son Dakika

CHP Kayseri İl Başkanlığından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, partisinin 37. Olağan Kurultayı'ndan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirtti.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, partisinin 37. Olağan Kurultayı'ndan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirtti.

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Özer, yazılı açıklamasında, haksızlıklar karşısında 3 yıl önce Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu'nun inancı, kararlılığı ve mücadelesi ile tüm Türkiye'ye umut olduğunu vurguladı.

Özer, şunları kaydetti:

"Adalet yürüyüşü ile halkımıza umut olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, engin siyasi öngörüsüyle yerel seçimlerde iktidarın oyununu bozarak yıllar sonra Ankara, İstanbul'un sosyal demokrat belediyecilik ile kucaklaşmasını sağlamıştır. Biz biliyoruz ki, bu bir son değil yepyeni bir başlangıç. İşte bu başlangıcı 37'inci kurultayımızda genel başkanımızın etrafında kenetlenerek iktidar yürüyüşüne dönüştüreceğiz. Biz Kayseri, Sivas, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir il başkanları olarak 37'inci kurultayımızda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğumuzu bildirir, kamuoyunu saygı ile selamlarız."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Kayseri İl Başkanlığından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması - Son Dakika
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