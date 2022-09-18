Çetin Arık: İktidar Kendi Müteahhidini Korumak Adına Bir Yetki Değişikliği ile Batık Müteahhide İşi Vermiş, O da Parayı Alıp Kaçmış - Son Dakika
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Çetin Arık: İktidar Kendi Müteahhidini Korumak Adına Bir Yetki Değişikliği ile Batık Müteahhide İşi Vermiş, O da Parayı Alıp Kaçmış

18.09.2022 13:52

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’de yeni eğitim yılına yetiştirilemeyen okul inşaatlarına dikkat çekerek, “Osmanlı Mahallesi’nde bir ay önce teslim edilmesi gereken okulun daha temeli atılmamış. Sarıoğlan Palas’ta okul bitmiş ama Sarıoğlan Belediyesi icralık, okul da icralık olmasın diye açılmıyor. Burası da Mithatpaşa. Burada iktidar, kendi müteahhidini korumak adına bir yetki değişikliği ile batık müteahhide işi vermiş; o da parayı alıp kaçmış. İşte olan bizim çocuklarımıza oluyor. Bizim çocuklarımız 60-70 kişilik sınıflarda ders yaparken bunların çocukları özel okullarda okuyor. Amerikalarda burslu okuyor” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'de yeni eğitim yılına yetiştirilemeyen okul inşaatlarına dikkat çekerek, "Osmanlı Mahallesi'nde bir ay önce teslim edilmesi gereken okulun daha temeli atılmamış. Sarıoğlan Palas'ta okul bitmiş ama Sarıoğlan Belediyesi icralık, okul da icralık olmasın diye açılmıyor. Burası da Mithatpaşa. Burada iktidar, kendi müteahhidini korumak adına bir yetki değişikliği ile batık müteahhide işi vermiş; o da parayı alıp kaçmış. İşte olan bizim çocuklarımıza oluyor. Bizim çocuklarımız 60-70 kişilik sınıflarda ders yaparken bunların çocukları özel okullarda okuyor. Amerikalarda burslu okuyor" dedi.

Çetin Arık, Kayseri'nin Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 24 derslikli ilkokul inşaatının önünde bugün yaptığı açıklamada, yeni eğitim yılına yetiştirilemeyen okul inşaatlarına tepki gösterdi. Arık, şunları söyledi:

"İKTİDAR BİR YETKİ DEĞİŞİKLİĞİ İLE BATIK MÜTEAHHİDE İŞİ VERMİŞ, O DA PARAYI ALIP KAÇMIŞ"

"Sevgili hemşerilerim, bu iktidarın çocuklarımıza verdiği kıymeti, eğitime verdiği önemi gösterme adına size birkaç gündür okul inşatlarının önünden açıklamalar yapıyorum. Osmanlı Mahallesi'nde bir ay önce teslim edilmesi gereken okulun daha temeli atılmamış. Sarıoğlan Palas'ta okul bitmiş ama Sarıoğlan Belediyesi icralık, okul da icralık olmasın diye açılmıyor. Burası da Mithatpaşa. Burada iktidar, kendi müteahhidini korumak adına bir yetki değişikliği ile batık müteahhide işi vermiş; o da parayı alıp kaçmış. İşte olan bizim çocuklarımıza oluyor. Bizim çocuklarımız 60-70 kişilik sınıflarda ders yaparken bunların çocukları özel okullarda okuyor. Amerikalarda burslu okuyor.

"BU VURGUN DÜZENİ, BU SOYGUN DÜZENİ, BU HARAMİ DÜZENİ NE ZAMAN SON BULACAK"

Sonra yine bunlar, kendi çocuklarına, gelinlerine, damatlarına belediyenin arsasını 100 bin liradan veriyor. Onlar da ertesi gün 500 bin liraya satışa çıkartıyor. Sonra Büyükşehir Belediyesi ve ahalisi, kameraların karşısına geçiyor, dinimizi istismar ederek, oy alma adına, 'Müjde Kayserili hemşerilerim; Millet Bahçesi'ne 700 milyon liralık cami yapıyoruz' diyor. Ben, şimdi Kayserili hemşerilerimin vicdanına sesleniyorum: Bu vurgun düzeni, bu soygun düzeni, bu harami düzeni ne zaman son bulacak?"

YORUMLAR
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Kayseri'de İnşaatı Tamamlanan Okul, Belediyenin Borcu Nedeniyle Eğitime Açılamadı… Çetin Arık: 'Bu Sorunu Yetkililer Bir An Önce Çözsün' Kayseri'de İnşaatı Tamamlanan Okul, Belediyenin Borcu Nedeniyle Eğitime Açılamadı… Çetin Arık: 'Bu Sorunu Yetkililer Bir An Önce Çözsün'
Kaynak: ANKA

Çetin Arık, Sarıoğlan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çetin Arık: İktidar Kendi Müteahhidini Korumak Adına Bir Yetki Değişikliği ile Batık Müteahhide İşi Vermiş, O da Parayı Alıp Kaçmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çetin Arık: İktidar Kendi Müteahhidini Korumak Adına Bir Yetki Değişikliği ile Batık Müteahhide İşi Vermiş, O da Parayı Alıp Kaçmış - Son Dakika
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