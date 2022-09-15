Kayseri'de İnşaatı Tamamlanan Okul, Belediyenin Borcu Nedeniyle Eğitime Açılamadı… Çetin Arık: "Bu Sorunu Yetkililer Bir An Önce Çözsün" - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de İnşaatı Tamamlanan Okul, Belediyenin Borcu Nedeniyle Eğitime Açılamadı… Çetin Arık: "Bu Sorunu Yetkililer Bir An Önce Çözsün"

15.09.2022 16:37

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi’nde inşaatı tamamlanan, ancak Sarıoğlan Belediyesi’nin borçları nedeniyle arsasına haciz konulduğu için eğitime açılamayan okulu ziyaret etti. Vatandaşların şikayetlerini dinleyen Arık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın “Borcumuz yok, kendi yağımızla kavruluyoruz” sözlerini hatırlatarak, “Aslında görüyorum ki kavrulan sizin çocuklarınız, Palaslıların çocukları… Hazır burada okul varken bu çocukları 2-3 kilometre uzaktaki bir okula götürmek bir eziyet. Bu sorunu yetkililer bir an önce çözsün” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan, ancak Sarıoğlan Belediyesi'nin borçları nedeniyle arsasına haciz konulduğu için eğitime açılamayan okulu ziyaret etti. Vatandaşların şikayetlerini dinleyen Arık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın "Borcumuz yok, kendi yağımızla kavruluyoruz" sözlerini hatırlatarak, "Aslında görüyorum ki kavrulan sizin çocuklarınız, Palaslıların çocukları… Hazır burada okul varken bu çocukları 2-3 kilometre uzaktaki bir okula götürmek bir eziyet. Bu sorunu yetkililer bir an önce çözsün" dedi.

Çetin Arık, Sarıoğlan'a bağlı Palas Mahallesi'nde inşaatı biten ama hizmete açılmayan okulu ziyaret etti, vatandaşların şikayetlerini dinledi. Bölgedeki okulun depreme dayanıklı olmadığı için faaliyetinin sonlandırıldığını ve hemen yakınına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bir okul yapıldığını belirten mahalle sakinleri, okul yapımı için arsa tahsisi yapan Sarıoğlan Belediyesi'nin borcu nedeniyle okul arsasına haciz konduğunu, bu nedenle Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okulu teslim almadığını ve okulda eğitime başlamadığını anlattı.

"ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE İCRA KONULDU"

Çocuklarının 2-3 kilometre uzaktaki okula gitmek zorunda kaldıklarını belirten mahalle sakinleri, sorunu ilettikleri yetkililerin ilgisizliğinden şikayet etti. Sarıoğlan Belediye Başkanı'nın okul yapılırken sık sık bölgeye geldiğini belirten bir vatandaş, "Belediye Başkanı, 'Size okul yapıyorum, hizmet yapıyorum' diye hava atıyordu. Gerisini getir, aç okulu da vatandaş hizmet görsün" diye konuşurken bir başka vatandaş ise çocuklarının geleceğinin haczedildiğini söyledi. Vatandaş, "Sayın vekilim, çocukların geleceğine icra konuldu" dedi. Sırtlarında 20 kiloluk çantalarla kilometrelerce yol yürüdüklerini belirten vatandaşlar, çocukların öğle tatilinde yemeklerini yemeden yeniden okula döndüklerini belirtti. Bir vatandaş da "Sayın vekilim, şimdi ortam sıcak. Bir de bunun karı var, kışı var. Çocukların ulaştırması yok. Ulaştırması olsa da bu krizde vatandaş ulaştırmaya parayı nereden bulacak diye" dert yandı.

Çetin Arık'ın, "Uzak mı okulun? Yürüyerek mi, neyle gidiyorsun" diye sorduğu bir ilkokul öğrencisi, "Yürüyerek gidiyorum. 2 kilometre, 3 kilometre" yanıtını verdi.

ARIK: BU SORUNU YETKİLİLER BİR AN ÖNCE ÇÖZSÜN

Arık, yetkililere seslenerek, "Ben sizin huzurunuzda Vali Bey'e sesleniyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Sarıoğlan Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Bu okulu bir an önce açın. Bu sorunu çözün. Belediye Başkanı aynen şunu söyledi: 'Borcumuz yok, kendi yağımızla kavruluyoruz.' Aslında görüyorum ki kavrulan sizin çocuklarınız, Palaslıların çocukları… Hazır burada okul varken bu çocukları 2-3 kilometre uzaktaki bir okula götürmek bir eziyet. Bu sorunu yetkililer bir an önce çözsün" dedi.

YORUMLAR
500
Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı Ayrıldığı dini nikahlı eski eşini vuran şahıs: Daha cehennemi yaşayacaksın Ayrıldığı dini nikahlı eski eşini vuran şahıs: Daha cehennemi yaşayacaksın AK Parti'li Özhaseki Kayseri'de konuştu Açıklaması AK Parti'li Özhaseki Kayseri'de konuştu Açıklaması
Kaynak: ANKA

Çetin Arık, Sarıoğlan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de İnşaatı Tamamlanan Okul, Belediyenin Borcu Nedeniyle Eğitime Açılamadı… Çetin Arık: 'Bu Sorunu Yetkililer Bir An Önce Çözsün' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:52 Moldova enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:04:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de İnşaatı Tamamlanan Okul, Belediyenin Borcu Nedeniyle Eğitime Açılamadı… Çetin Arık: "Bu Sorunu Yetkililer Bir An Önce Çözsün" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement