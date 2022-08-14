Kayseri'de İkinci El Pazarında Bir Satıcı: "Erdoğan'a Gönderin Görsün. Burası Kayseri. Vatandaş Ne Hallere Düştü" - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de İkinci El Pazarında Bir Satıcı: "Erdoğan'a Gönderin Görsün. Burası Kayseri. Vatandaş Ne Hallere Düştü"

14.08.2022 14:36

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin Tepebaşı ilçesine bağlı Eskişehir Bağları Mahallesi’nde kurulan bit pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. İkinci el pazarında bir satıcı, “Erdoğan’a gönderin bakın burası Kayseri, aşağıyı gördünüz mü, kalabalığı? Burası Kayseri, muhafazakâr şehir. Ne oluyor burada… Vatandaş bu hallere düştü” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin Tepebaşı ilçesine bağlı Eskişehir Bağları Mahallesi'nde kurulan bit pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. İkinci el pazarında bir satıcı, "Erdoğan'a gönderin bakın burası Kayseri, aşağıyı gördünüz mü, kalabalığı? Burası Kayseri, muhafazakar şehir. Ne oluyor burada… Vatandaş bu hallere düştü" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin Tepebaşı ilçesine bağlı Eskişehir Bağları Mahallesi'nde kurulan bit pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

"OY VERENLER SABAHIN 7'SİNDE İKİNCİ EL AYAKKABU ALIYOR AMA OY ALANLAR SICAK YATAKLARINDA YATIYOR"

Sabahın erken saatlerinde pazara giderek yoğunluğu kameraya çeken Arık, "Burası Eskişehir Bağları. AKP'nin en çok oy aldığı, Suriyeli mültecilerin en çok yaşadığı yer. Bugün pazar ve saat sabahın 7'si. Burada vatandaşlarımız ikinci el ayakkabı, ikinci el giysi ve ikinci el mutfak eşyası alıyor. Vatandaş mutfaktaki bardağını, tavasını bile satıyor. Kalabalığı görüyorsunuz. Vatandaş mutfağındaki bardağını, tavasını bile satıyor. İşte oy verenler sabahın 7'sinde ikinci el ayakkabı alıyor ama oy alanlar sıcak yataklarında yatıyor" diye konuştu.

"ERDOĞAN'A GÖNDERİN GÖRSÜN BURASI KAYSERİ"

Arık'ın çekim yaptığını gören ikinci el elbise satan bir vatandaş, "Erdoğan'a gönderin bakın burası Kayseri, aşağıyı gördünüz mü, kalabalığı? Burası Kayseri, muhafazakar şehir. Ne oluyor burada… Vatandaş bu hallere düştü" dedi.

YORUMLAR
500
Neslihan Hancıoğlu: İktidarımızda, Ormanın Sunduğu Bütün İmkanlar Sadece Orman Köylümüzün Refahı İçin Seferber Edilecek Neslihan Hancıoğlu: İktidarımızda, Ormanın Sunduğu Bütün İmkanlar Sadece Orman Köylümüzün Refahı İçin Seferber Edilecek Trabzonlu Emekli Vatandaş: 'Belgesellerdeki Aslanların Yediği Ete İmreniyoruz' Trabzonlu Emekli Vatandaş: 'Belgesellerdeki Aslanların Yediği Ete İmreniyoruz'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Eskişehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de İkinci El Pazarında Bir Satıcı: 'Erdoğan'a Gönderin Görsün. Burası Kayseri. Vatandaş Ne Hallere Düştü' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
15:02 Bir dönem güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı
15:01 Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da canlı yayın yaptığı esnada çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 17:37:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de İkinci El Pazarında Bir Satıcı: "Erdoğan'a Gönderin Görsün. Burası Kayseri. Vatandaş Ne Hallere Düştü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement