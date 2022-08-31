Çetin Arık'tan "Akp'liler Karakol Bastı" İddiasına İlişkin Açıklama: "Akp'nin Bir Parti Değil, Siyasi Bir Suç Örgütü Olduğunun Açık Göstergesidir"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin Tomarza ilçesinde AKP Gençlik Kolları Başkanı'nın yanındaki iki kişiyle karakol basıp bir polis memurunun burnunu kırdığı iddiasıyla ilgili "Dönen rüşvet çarkları, basılan karakollar, dövülen polis memurları, coplanan öğretmenler artık AKP'nin bir parti değil, siyasi bir suç örgütü olduğunun açık göstergesidir" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'de AKP Tomarza Gençlik Kolları'nın karakol basarak, bir polisi yaraladığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Arık, konuya ilişkin şunları söyledi:

"AKP Kayseri'de karakol basıp, polis dövüyor. İlim Kayseri'nin Tomarza ilçesinde AKP Gençlik Kolları Başkanı yanındaki iki eşkıyayla birlikte polis karakolunu basıp bir polis memurunun burnunu kırdı. Bu durum asla kabul edilemez. Burası Türkiye devleti. Burası AKP devleti değildir. Ne kahraman Türk askeri ne de kahraman Türk polisi, sizin emir eriniz değildir. Olmayacaktır da.

"AKP'NİN BİR PARTİ DEĞİL, SİYASİ BİR SUÇ ÖRGÜTÜ OLDUĞUNUN AÇIK GÖSTERGESİDİR"

Bu durumun örtbas edilmesine, üstünün örtülmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu durumun kabullenilmesi demek, eşkıyalığın, zorbalığın daha da önemlisi, tek adam sisteminin, parti devleti olmayı kabul etmek demektir. Dönen rüşvet çarkları, basılan karakollar, dövülen polis memurları, coplanan öğretmenler artık AKP'nin bir parti değil, siyasi bir suç örgütü olduğunun açık göstergesidir."