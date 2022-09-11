Çetin Arık: Bitirilmesi Taahhüt Edilen Okullar Bitirilemediği İçin Kayseri'de Tam Gün Eğitime Geçilemedi - Son Dakika
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Çetin Arık: Bitirilmesi Taahhüt Edilen Okullar Bitirilemediği İçin Kayseri'de Tam Gün Eğitime Geçilemedi

11.09.2022 12:52

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, okulların açılmasına bir gün kala, Kayseri’de bitirilemeyen bir okul inşaatının önünde, “2022-2023 eğitim-öğretim yılında, Kayseri’de tam gün eğitime geçilecekti. Ancak yeterince derslik sayısı olmadığı, bitirilmesi taahhüt edilen okullar bitirilemediği için Kayseri’de tam gün eğitime geçilemedi” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, okulların açılmasına bir gün kala, Kayseri'de bitirilemeyen bir okul inşaatının önünde, "2022-2023 eğitim-öğretim yılında, Kayseri'de tam gün eğitime geçilecekti. Ancak yeterince derslik sayısı olmadığı, bitirilmesi taahhüt edilen okullar bitirilemediği için Kayseri'de tam gün eğitime geçilemedi" dedi.

Çetin Arık, okulların yarın açılacak olmasına rağmen Kayseri'de halen inşaatı bitmeyen okullar bulunduğunu söyledi. Arık, Kayseri'deki Millet Bahçesi'ne 700 milyon liraya cami yaptıracağı belirtilen iş insanı Mehmet Altun tarafından Osmanlı Mahallesi'nde inşa edilen ve taahhüt edilen tarih geçtiği halde hala bitirilemeyen okulun önünde bugün yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"2022-2023 eğitim-öğretim yılında, Kayseri'de tam gün eğitime geçilecekti. Ancak yeterince derslik sayısı olmadığı, bitirilmesi taahhüt edilen okullar bitirilemediği için Kayseri'de tam gün eğitime geçilemedi. Bakınız burası, Melikgazi Belediyesi Av. Mehmet Altun Ortaokulu inşaatı.  Kayseri'nin merkezinde. İşin başlama tarihi, 11. ayın 29'u, 2021. İşin bitiş tarihi, 8. ayın 26'sı, 2022. Yani bir ay öncesinden bu okul bitmiş olacaktı. İşte görüyorsunuz. Daha okulun temeli dahi atılmamış. Buradan Kayseri Valisi'ne, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve Melikgazi Belediye Başkanı'na sesleniyorum. İmzaladığınız protokolün arkasında durun. ve bu okulu bir an önce bitirin. Sonra yine Millet Bahçesi'ne aynı iş adamı Mehmet Altun tarafından yapılacağını söylediğiniz 20 bin kişilik caminin temel atma törenine hep birlikte katılalım."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çetin Arık: Bitirilmesi Taahhüt Edilen Okullar Bitirilemediği İçin Kayseri'de Tam Gün Eğitime Geçilemedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çetin Arık: Bitirilmesi Taahhüt Edilen Okullar Bitirilemediği İçin Kayseri'de Tam Gün Eğitime Geçilemedi - Son Dakika
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