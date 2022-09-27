Emeklilerden AKP Kayseri Milletvekili Nergis'in Paylaşımına Tepki: "Onların Tuzu Kuru. Gelin Bir Görün. Tane ile Sebze Meyve Alıyoruz" - Son Dakika
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Emeklilerden AKP Kayseri Milletvekili Nergis'in Paylaşımına Tepki: "Onların Tuzu Kuru. Gelin Bir Görün. Tane ile Sebze Meyve Alıyoruz"

27.09.2022 13:52

CHP Kayseri Millevtekili Çetin Arık, AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis’in “Güzelköy’lü amcam ‘emekli maaşları yüksek, yaşlılara daha az verin’ diyor” paylaşımını emeklilere sordu. Kayserili bir emekli, “Onların tuzu kuru. Ama bir gelin, bir görün. O kadar çok şey var ki söylenecek gibi değil. Bakın çarşıya geldim, bir şey alamadım. Marketlere gidiyoruz, boş dönüyoruz. Tane ile meyve sebze alıyoruz. İkimiz de emekli olduğumuz halde geçinemiyoruz” diye tepki gösterdi.

CHP Kayseri Millevtekili Çetin Arık, AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in "Güzelköy'lü amcam 'emekli maaşları yüksek, yaşlılara daha az verin' diyor" paylaşımını emeklilere sordu. Kayserili bir emekli, "Onların tuzu kuru. Ama bir gelin, bir görün. O kadar çok şey var ki söylenecek gibi değil. Bakın çarşıya geldim, bir şey alamadım. Marketlere gidiyoruz, boş dönüyoruz. Tane ile meyve sebze alıyoruz. İkimiz de emekli olduğumuz halde geçinemiyoruz" diye tepki gösterdi.

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, geçen hafta sosyal medya hesabından "Güzelköy'lü amcam 'emekli maaşları yüksek, yaşlılara daha az verin' diyor" paylaşımı yapmıştı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'de sohbet ettiği emeklilere Nergis'in paylaşımını sordu.

Nergis'in paylaşımına tepki gösteren emekli yurttaş, "5 lira 50 kuruşa kesme şeker alıyordum. Şimdi 30 lira. Yüzde 500 artmış. Var mı ötesi? 35-40 liraya ayçiçek yağı alıyordum, şimdi olmuş 200 lira… TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı yarı yarıya… Her şey ortada… Bize verilen zam yüzde 30-40… Şimdi bir şey söyleyeyim: Kimse kusura bakmasın, hapse atacaklarsa da atsınlar. Tek ayağının üstünde akşama kadar 40 tane yalan söylüyorlar" diye konuştu.

Emekli öğretmen olduğunu belirten yurttaş ise karınlarını doyurmakta zorlandıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Emekli öğretmenim. Ne yapacaksanız yapın da artık bir an önce düzlüğe çıkalım. Karnımız doyaraktan ekmeğimizi aşımızı yiyelim. 7 bin lira emekli maaşı alıyorum. Çoluk çocuğumuz var. 7 bin liranın adı büyük. Ben anamızdan babamızdan şöyle gördüm: Un aldığımız zaman 50 kiloluk çuvalla alıyorduk. Şeker aldığımız zaman yine aynıydı. 50 kiloluk şekeri 202 liraya alıyorduk şimdi 1200-1300 lira… Aradaki farka bakın. AK Parti'ye zamanında oy verdim. CHP'ye hiç oy vermedim. Ben ülkücüyüm ama ülkücüler de beklediğimizi yapmadı."

3 bin 900 lira emekli maaşı aldığını, 2 yıldır işsiz olduğunu belirten bir başka yurttaş da "Geçinemiyoruz, açım…Bilmiyorum ne yapayım" diye tepki gösterdi.

Bir başka emekli ise Çetin Arık'a şöyle dert yandı:

"Eşim ve ben emekliyiz. Ev de kendimizin, ucu ucuna zor geçiniyoruz. Eğer bir çocuğumuz okuyor olsa, kirada olsak ne yaparız? Ben torunlarıma gidemiyorum, İstanbul'a otobüs bileti çok pahalı, uçağa hiç binilmiyor. Torunlarıma bir hediye alamıyorum, bayram geldiğinde bayram harçlığı veremiyorum. Neresi çokmuş. Onların tuzu kuru. Ama bir gelin, bir görün. O kadar çok şey var ki söylenecek gibi değil. Bakın çarşıya geldim, bir şey alamadım. Marketlere gidiyoruz, boş dönüyoruz. Tane ile meyve sebze alıyoruz. İkimiz de emekli olduğumuz halde geçinemiyoruz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilerden AKP Kayseri Milletvekili Nergis'in Paylaşımına Tepki: 'Onların Tuzu Kuru. Gelin Bir Görün. Tane ile Sebze Meyve Alıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emeklilerden AKP Kayseri Milletvekili Nergis'in Paylaşımına Tepki: "Onların Tuzu Kuru. Gelin Bir Görün. Tane ile Sebze Meyve Alıyoruz" - Son Dakika
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