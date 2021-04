CHP Kepez İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri görevden alındı - Son Dakika

Kepez İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerinin işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmadıkları gerekçesiyle görevden alınmasına tepki gösterildi.

Kepez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Akın Kaymak, CHP İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamada, 1 Mart 2020'de CHP Kepez İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde örgütün büyük desteği ve iradesiyle göreve geldiklerini, ilçenin her mahalle ve sokağında çalışmaya başladıklarını söyledi.

İlçe için çalışmalarını sürdürürken parti içi çekişme ve hizipleşmelere girmediklerini belirten Kaymak, "İl Gençlik Kolları Başkanlığının, iki gün önce Kepez gündemiyle toplandığını, bu toplantı sonunda da görevden alındığımızı öğrendik. Büyük CHP ailesinin seçilmiş kurulları, bu kurullarda görev alan insanları birbiriyle uğraşmaz. Bu ailenin bireyleri, ancak dayanışmayı dostluğu öne çıkarır." dedi.

Kaymak, Kepez Gençlik Kolları olarak emekleri ve şu ana kadar mücadeleye koydukları katkılarla gündem olmak istediklerini kaydetti.

Partinin iktidar olması için gece gündüz çalışan gençlerin emeklerinin yok sayılmasına izin vermeyeceklerini belirten Kaymak, "On kere görevden alsanız, on kere sandık kursanız Kepez gençliği size cevabını verecektir. Bizi görevden alanlar, Kepez Gençlik Kollarını görevden almış oldukları için antidemokratiklikle, tahammülsüzlükle tarihe geçecekler. Ama bizler emek, onur ve dayanışma diyerek bulunduğumuz her mahallede, her sokakta iz bırakmaya, Kepez'in, bu şehrin öyküsünü yazmaya devam edeceğiz." diye konuştu.