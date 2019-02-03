Son Dakika Haberleri: CHP Keşan Aday Tanıtım Toplantısı

CHP Keşan Aday Tanıtım Toplantısı

17 dakika önce

CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nca belediye başkanı aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

CHP Keşan Aday Tanıtım Toplantısı, System.String[]
CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nca belediye başkanı aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Şenol Yalı, burada yaptığı konuşmada, Keşanlıların daha güzel bir ilçede yaşaması için elinden gelenin fazlasını yapacağını söyledi.

Her vatandaşın sorunuyla tek tek ilgileneceklerini vurgulayan Yalı, "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacak diyenlerdeniz. Biz derken aslında ben diyenlerden değiliz biz. İşte buradayız, bu salonda, bu sokaklarda, Keşanımızın her bir metrekaresindeyiz. Zamanı geldi, biz varız Keşanım sen de var mısın?" diye konuştu.

Toplantıya, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Keşan İlçe Başkanı Heves Bayır Yıldız ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:55 Kaynak: AA

Pazaryeri, Keşan, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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