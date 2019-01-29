Son Dakika Haberleri: CHP Keşan İlçe Başkanı Yatıkçı, Görevinden İstifa Etti

CHP Keşan İlçe Başkanı Yatıkçı, Görevinden İstifa Etti

1 saat önce

EDİRNE'de, CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP Keşan İlçe Başkanı Yatıkçı, Görevinden İstifa Etti, System.String[]
EDİRNE'de, CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı geçen yıl, Mayıs ayından bu yana yürüttüğü görevinden istifa ettiğini belirten dilekçesini CHP İl Başkanlığı'na sundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Yatıçı, "Partimin bugüne kadar verdiği her görevi yerine getirmeye çalıştım. Bugünden sonra da ilçe başkanı olarak değil; partimin bir üyesi olarak, çalışmaya devam edeceğim. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partimin her alanda başarılı olacağına inancım tamdır. Aydınlık bir Türkiye için herkes üzerine düşen görevi yerine getirecektir" dedi.

Bu arada Salim Yatıkçı, partisinin Keşan Belediye Başkan Adayı Şenol Yalı'nın, parti lokalinde düzenlediği toplantıya katılmadı.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:44 Kaynak: DHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti CHP Parti Binasına Kilit Vuran İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Adayı ve Partilileri Sokakta Bıraktı

Mustafa Sarıgül, Yarın DSP'den Adaylığını Açıklayacak ABD'den Venezuela İçin Ortalığı Karıştıracak Karar: Paralar Guaido'ya Devredildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 13:44:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Keşan İlçe Başkanı Yatıkçı, Görevinden İstifa Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]