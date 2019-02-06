Son Dakika Haberleri: CHP Keşan İlçe Başkanlığı Yönetimindeki İstifalar

CHP Keşan İlçe Başkanlığı Yönetimindeki İstifalar

42 dakika önce

CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nca, istifaların ardından yeni yönetimin belirlendiği bildirildi.

CHP Keşan İlçe Başkanlığı Yönetimindeki İstifalar, System.String[]
CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nca, istifaların ardından yeni yönetimin belirlendiği bildirildi.

CHP Keşan İlçe Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunda görev yapan Hasan Çıkıkçı, Azize Top ve Nedret Özkan'ın istifa ettiği anımsatıldı.

İstifanın ardından yeni yönetimin belirlendiği aktarılan açıklamada, "CHP Keşan İlçe Başkanı Özgür Heves Yıldız başkanlığında yönetim kurulu üyeleri Gökmen Oğuz, Gizem Şahinbaş, İbrahim Özçakır, Cemal Özdemir, Ayşen Yıldız, Ayşe Candan Kadem, Emine Gegeoğlu, Ali Üren, Yücel Yılmaz, Özden Başdan, Tayfun Pekişçi, Ayşe Özcan, Önder Öztürk, Ahmet Zeki Özkan olarak belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:36 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Keşan, Güncel
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