CHP Keşan İlçe Başkanlığına Recep Pekcan seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Keşan İlçe Başkanlığına Recep Pekcan seçildi - Son Dakika

CHP Keşan İlçe Başkanlığına Recep Pekcan seçildi

6 saat önce

CHP Keşan İlçe Kongresi'nde başkanlığa Recep Pekcan seçildi.

CHP Keşan İlçe Başkanlığına Recep Pekcan seçildi, System.String[]

CHP Keşan İlçe Kongresi'nde başkanlığa Recep Pekcan seçildi.

Keşan Belediyesi konferans salonunda yapılan kongrede yeşil ve beyaz listeyle seçime gidildi.

Seçimde Ender Mağden 103 oy alırken, Recep Pekcan 214 oyla CHP Keşan İlçe Başkanı seçildi.

Kongreye CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcan, CHP'li İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve ekibi de kongreye gelerek, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı
Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Son Dakika Haberleri
02:38 DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
02:34 Tarlaya giden çiftçi, kayıp - Son Dakika
02:34 Bursa'da kaybolan çiftçi aranıyor - Son Dakika
02:21 Tarlaya giden çiftçi, kayıp - Son Dakika
02:14 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 02:45:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Keşan İlçe Başkanlığına Recep Pekcan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]