CHP Keşan İlçe Başkanlığına Recep Pekcan seçildi - Son Dakika

CHP Keşan İlçe Kongresi'nde başkanlığa Recep Pekcan seçildi.

Keşan Belediyesi konferans salonunda yapılan kongrede yeşil ve beyaz listeyle seçime gidildi.

Seçimde Ender Mağden 103 oy alırken, Recep Pekcan 214 oyla CHP Keşan İlçe Başkanı seçildi.

Kongreye CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcan, CHP'li İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve ekibi de kongreye gelerek, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.