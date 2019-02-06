CHP Keşan İlçe Yönetiminde İstifa Depremi
28 dakika önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan ilçe yönetiminden 3 kişi görevinden istifa etti.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Keşan ilçe yönetiminden 3 kişi görevinden istifa etti.
CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı'nın istifasının ardından yönetim kurulundan Hasan Çıkıkçı, Azize Top ve Nedret Özkan da görevlerinden istifa etti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Keşan İlçe Başkanı Özgür Heves Yıldız, "İlçe Başkanımız Salim Yatıkçı'nın görevden istifa etmesinin ardından 3 yönetim kurulu üyemiz daha istifa etti. Toplantıda, bunları değerlendirdik. İlçe Yönetiminden Hasan Çıkıkçı, Azize Top ve Nedret Özkan istifa ettiler. Seçim döneminde verimli olamayacaklarını düşündükleri için mazeretlerini bildirdiler ve istifalarını sundular. İstifaların ardından CHP'de yedek yönetim kurulu üyesi olan Tayfun Pekişçi, Ayşe Özcan
, Önder Öztürk
, Ahmet Zeki
Özkan arkadaşlarımızı asil üyeliklere getirdik" dedi. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:00 Kaynak: İHA
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